「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2016年11月30日(水)
2016年11月28日(月)
これは買い!? 1万円以下のMacBook風LinuxノートPC「PineBook」登場
開発/エンジニア 11/28 17:30
2016年11月24日(木)
クアルコム、フルデジタルアンプ「DDFA」と高音質コーデック「aptX」を解説
サウンド / オーディオ 11/24 20:47
2016年11月22日(火)
エレコム、超小型Bluetooth 4.1レシーバー - イヤホン付きモデルも
サウンド / オーディオ 11/22 20:16
オーテク、東京・表参道でBluetoothヘッドホンの体験イベント
サウンド / オーディオ 11/22 18:55
アイ・オー・データ、無線LANとBluetoothの両方に対応するUSBアダプタ
周辺機器 11/22 18:26
2016年11月21日(月)
オーテク、Sound Reality新製品購入者にもれなくハイレゾ音源プレゼント
サウンド / オーディオ 11/21 18:47
2016年11月17日(木)
2016年11月16日(水)
2016年11月15日(火)
オンキヨー、コンパクトで装着感に配慮した1万円のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 11/15 20:51
ぬいぐるみが"おしゃべり"になるボタン型デバイス「Pechat」一般予約を開始
ものづくり 11/15 16:22
2016年11月11日(金)
ゼンハイザー、タッチ操作対応のBluetooth＋ノイズキャンセルヘッドホン
サウンド / オーディオ 11/11 20:06
e☆イヤホン、防水IPX4で約7,000円のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 11/11 16:26
2016年11月10日(木)
日立ら、東大寺でクリーンビーコンを用いた外国人向け観光ガイド実証実験
情報システム 11/10 18:39
ニコン、DXフォーマットの一眼レフ「D5600」 - BLEでスマホと常時接続
デジカメ 11/10 14:39
2016年11月07日(月)
Bluetoothスピーカーと接続できるフルオートのレコードプレーヤー
サウンド / オーディオ 11/07 19:26
2016年11月04日(金)
バックナンバー
|2019
|2018
|2017