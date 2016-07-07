「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2016年07月29日(金)
温度と湿度をスマホでチェック、熱中症対策に向いたBluetooth温湿度計
その他ガジェット 07/29 19:48
肉の焼け具合をスマホでチェックできる温度チェッカー
生活家電 07/29 18:34
宙に浮くBluetoothスピーカー「Mars」 - 充電切れると自動で着地
サウンド / オーディオ 07/29 17:43
2016年07月28日(木)
オーテクの重低音Bluetoothイヤホンは「重低音以外」もイケる
サウンド / オーディオ 07/28 08:00
2016年07月22日(金)
Jabra、17時間連続で通話できるBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 07/22 21:48
2016年07月20日(水)
番組に出演できる? - 多機能ラジオ「Hint」のクラウドファンディング開始
サウンド / オーディオ 07/20 18:39
2016年07月17日(日)
ポタフェス2016 東京で見つけた気になるイヤホン・ヘッドホン
サウンド / オーディオ 07/17 15:01
2016年07月16日(土)
2016年07月14日(木)
ソフトバンク初のWindowsスマホ「503LV」 - レノボ、日本MSと共同開発
Windows 07/14 15:57
2016年07月12日(火)
JVC、周囲音も聴けるモニターBTイヤホン - クラウドファンディング開始
サウンド / オーディオ 07/12 16:41
2016年07月11日(月)
スマホで解錠するワイヤーロック - 離れると自動で施錠
その他ガジェット 07/11 19:15
2016年07月07日(木)
iPadの背面にQWERTYキー配置、異色のBluetoothキーボードが今秋登場
アップル 07/07 13:22
2016年07月06日(水)
2016年07月05日(火)
2016年07月01日(金)
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