「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2015年05月29日(金)
2015年05月27日(水)
オンキヨー、「FR」シリーズの上位レシーバーにNFC搭載
サウンド / オーディオ 05/27 15:05
オンキヨーのコンポ「FR」にNFC機能搭載の新モデル
サウンド / オーディオ 05/27 15:00
2015年05月26日(火)
有線ヘッドホンをワイヤレス化できるBluetoothオーディオレシーバー
サウンド / オーディオ 05/26 17:32
2015年05月20日(水)
クリエイティブ、辞書サイズのBluetoothスピーカー「ROAR」を小型化
サウンド / オーディオ 05/20 20:20
2015年05月19日(火)
ソフトバンク、4G LTE対応のWindowsタブ「Surface 3」を6月19日発売
携帯キャリア 05/19 17:09
2015年05月18日(月)
2015年05月12日(火)
フィリップス、ハイレゾ対応ドライバーを採用した「フィデリオ」ヘッドホン
サウンド / オーディオ 05/12 20:35
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