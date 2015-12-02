「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2015年12月29日(火)
クリエイティブ、microSDカードスロット搭載のBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 12/29 12:01
2015年12月20日(日)
2015年12月19日(土)
2015年12月18日(金)
3つに折りたためるBluetoothキーボード、新色シャンパンゴールド追加
周辺機器 12/18 17:19
ボーズ、Bluetoothスピーカーとヘッドホンをセットにしたギフトパッケージ
サウンド / オーディオ 12/18 16:48
2015年12月16日(水)
2015年12月15日(火)
2015年12月14日(月)
ゴールドのパーツが輝くエレガントなイヤホン「VASA」のBlutoothモデル
サウンド / オーディオ 12/14 18:28
まるで耳栓 - 世界最小クラスのBluetoothイヤホン「EARIN」
サウンド / オーディオ 12/14 17:43
2015年12月11日(金)
耳をふさがないヘッドホン「CODEO」 - 骨伝導&Bluetooth
サウンド / オーディオ 12/11 19:50
2015年12月09日(水)
2015年12月08日(火)
「Gear S2」「Gear S2 classic」が12月18日発売
スマホアクセサリー 12/08 17:05
2015年12月04日(金)
JBL、スポーツイヤホン3機種 - 約14gのBluetooth対応モデルなど
サウンド / オーディオ 12/04 18:02
2015年12月03日(木)
2015年12月02日(水)
Jabra、スポーツイヤホン第3弾はランニング・フィットネス向け「PACE」
サウンド / オーディオ 12/02 19:29
JBL、総合出力200Wの2.1chホームシアターシステム
サウンド / オーディオ 12/02 17:19
2015年12月01日(火)
エレコム、13mm径ドライバー搭載の片耳Bluetoothヘッドセット
スマホアクセサリー 12/01 20:19
エレコム、HZOの防水コーティングを施したIPX5のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 12/01 19:29
2015年11月30日(月)
2015年11月27日(金)
2015年11月26日(木)
SOL REPUBLIC、タイガー・ウッズとコラボしたBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 11/26 11:34
2015年11月25日(水)
JBL、幅40cm以下のBluetooth内蔵テレビスピーカー
サウンド / オーディオ 11/25 22:38
MONSTER、クリスティアーノ・ロナウドとコラボしたヘッドホン&イヤホン
サウンド / オーディオ 11/25 18:02
2015年11月24日(火)
エレコム、LEDライトが音楽に合わせて光るBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 11/24 14:58
2015年11月19日(木)
日本マイクロソフト、Bluetooth接続のモバイルマウス
周辺機器 11/19 15:54
2015年11月18日(水)
バッファロー、ノイズキャンセリング搭載のBluetoothヘッドセット
スマホアクセサリー 11/18 17:01
2015年11月17日(火)
Astell&Kern、一体型のハイレゾ対応オーディオシステム「AK T1」
サウンド / オーディオ 11/17 12:00
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