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「生体認証」の最新情報・話題まとめ

生体認証は顔、虹彩、指紋、声紋などの人間の生体の一部や筆跡などの特徴を利用して認証するしくみ。バイオメトリック（biometric）認証ともいう。

2019年05月10日(金)

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Yahoo!ショッピングのiOS版アプリ、再認証に生体認証を導入へ

セキュリティ 05/10 07:22

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Yahoo!ショッピングのiOS版アプリ、再認証に生体認証を導入へ

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