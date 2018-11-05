「生体認証」の最新情報・話題まとめ
2018年11月27日(火)
楽天銀行FXのスマホアプリログイン機能に生体認証導入
モバイル 11/27 10:17
2018年11月15日(木)
NEC、無人サービスを提供する「NEC Digital Concierge」
情報システム 11/15 13:59
2018年11月08日(木)
富士通、小型・軽量の非接触型手のひら静脈認証入退室装置を発売
セキュリティ 11/08 13:57
宇多田ヒカルのコンサートツアーにNECの顔認証システムを活用
セキュリティ 11/08 12:32
NEC、iEXPO 2018で顔認証やAIを活用したソリューションを参考出展
情報システム 11/08 08:24
2018年11月07日(水)
NEC、空港の税関検査場で利用される電子申告ゲートを受注
セキュリティ 11/07 15:44
ネットワンパートナーズが米RealNetworksの顔認証ソフト「SAFR」
セキュリティ 11/07 05:00
2018年11月05日(月)
富士通、東京国際映画祭でチケットレス入場の実証実験
セキュリティ 11/05 12:06
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