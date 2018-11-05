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「生体認証」の最新情報・話題まとめ

生体認証は顔、虹彩、指紋、声紋などの人間の生体の一部や筆跡などの特徴を利用して認証するしくみ。バイオメトリック（biometric）認証ともいう。

2018年11月27日(火)

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楽天銀行FXのスマホアプリログイン機能に生体認証導入

モバイル 11/27 10:17

2018年11月15日(木)

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NEC、無人サービスを提供する「NEC Digital Concierge」

情報システム 11/15 13:59

2018年11月08日(木)

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富士通、小型・軽量の非接触型手のひら静脈認証入退室装置を発売

セキュリティ 11/08 13:57

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宇多田ヒカルのコンサートツアーにNECの顔認証システムを活用

セキュリティ 11/08 12:32

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NEC、iEXPO 2018で顔認証やAIを活用したソリューションを参考出展

情報システム 11/08 08:24

2018年11月07日(水)

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NEC、空港の税関検査場で利用される電子申告ゲートを受注

セキュリティ 11/07 15:44

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ネットワンパートナーズが米RealNetworksの顔認証ソフト「SAFR」

セキュリティ 11/07 05:00

2018年11月05日(月)

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富士通、東京国際映画祭でチケットレス入場の実証実験

セキュリティ 11/05 12:06

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