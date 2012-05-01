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「ビッグデータ」の最新情報・話題まとめ

ビッグデータを活用したITのトレンドを掲載

2012年05月30日(水)

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日立、Xeon E5-2400搭載のPCサーバの新モデル

情報システム 05/30 09:47

2012年05月29日(火)

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日立、東大と共同開発の超高速データベースエンジンを製品化

情報システム 05/29 13:22

2012年05月25日(金)

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ビッグデータやリスクを機会に変えるBig Analytics - SAS Forum

企業動向 05/25 10:00

2012年05月23日(水)

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SAS、ビッグデータを超高速に分析・可視化できるインメモリ製品を国内提供

企業動向 05/23 10:00

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NECとSASがビッグデータ関連事業で協業、20人の分析要員体制確立

企業動向 05/23 09:50

2012年05月18日(金)

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富士通フォーラム2012が開幕! 次世代ICT活用のビジョンと技術を提示

情報システム 05/18 09:31

2012年05月11日(金)

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IBM、ビッグデータの分析でビジネス課題の解決策を瞬時に提示する製品

企業動向 05/11 10:00

2012年05月08日(火)

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日立、ビッグデータ向けパッケージ「かんたん Hadoopソリューション」提供

企業動向 05/08 09:30

2012年05月01日(火)

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富士通、ビッグデータを分析して活用方法の提言を行うコンサルティング

企業動向 05/01 09:30

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