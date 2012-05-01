「ビッグデータ」の最新情報・話題まとめ
2012年05月30日(水)
日立、Xeon E5-2400搭載のPCサーバの新モデル
情報システム 05/30 09:47
2012年05月29日(火)
日立、東大と共同開発の超高速データベースエンジンを製品化
情報システム 05/29 13:22
2012年05月25日(金)
ビッグデータやリスクを機会に変えるBig Analytics - SAS Forum
企業動向 05/25 10:00
2012年05月23日(水)
SAS、ビッグデータを超高速に分析・可視化できるインメモリ製品を国内提供
企業動向 05/23 10:00
NECとSASがビッグデータ関連事業で協業、20人の分析要員体制確立
企業動向 05/23 09:50
2012年05月18日(金)
富士通フォーラム2012が開幕! 次世代ICT活用のビジョンと技術を提示
情報システム 05/18 09:31
2012年05月11日(金)
IBM、ビッグデータの分析でビジネス課題の解決策を瞬時に提示する製品
企業動向 05/11 10:00
2012年05月08日(火)
日立、ビッグデータ向けパッケージ「かんたん Hadoopソリューション」提供
企業動向 05/08 09:30
2012年05月01日(火)
富士通、ビッグデータを分析して活用方法の提言を行うコンサルティング
企業動向 05/01 09:30
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