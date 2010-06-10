「BI」の最新情報・話題まとめ
2010年06月29日(火)
SAPジャパン、PLMソリューションを国内向けに提供開始
企業動向 06/29 09:00
2010年06月25日(金)
NRI、サイボウズ「ガルーン 2」連携ソリューションを提供開始
企業動向 06/25 09:00
2010年06月10日(木)
NTTデータとマイクロストラテジー、DWHとBIソリューションで協業強化
企業動向 06/10 09:00
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軍事とIT 第291回 軍事情報の保全(9)エニグマ暗号機から学ぶセキュリティ対策の教訓
04/06 11:30
パナソニック、高速電力線通信技術「HD-PLC」の宅内機器搭載に向けた実証
04/05 13:53
報徳学園・野球部の前監督、永田 祐治氏がデルのセミナーで語ったチームマネジメントの極意
PR 04/05 12:00
Dropbox、Google Cloud Identityの統合機能を提供開始
04/05 10:26