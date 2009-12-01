「BI」の最新情報・話題まとめ
2009年12月22日(火)
2009年の反省から得るべき新しい年に向けたIT投資とは - ガートナー 堀内氏
企業動向 12/22 18:31
2009年12月18日(金)
SAPのBI活用術(5) - トラステッドインフォメーション実現のための4ステップ
企業動向 12/18 09:00
2009年12月17日(木)
SAPのBI活用術(4) - 経営のPDCAサイクルとBI技術
企業動向 12/17 09:00
2009年12月16日(水)
SAPのBI活用術(3) - BusinessObjectsとの経営統合の意義
企業動向 12/16 09:00
SAPジャパン、ユナイテッドアローズにSAP BusinessObjects XI 3.1を導入
企業動向 12/16 08:00
2009年12月15日(火)
来年もクラウドの勢いは止まらず!? IDCが2010年のITトレンド10項目を予測
企業動向 12/15 18:02
ビーブレイク、業務管理システム「MA-EYES」とオープンソースBIを連携
企業動向 12/15 17:13
2009年12月11日(金)
SAS、金融機関向け不正顧客検出パッケージを国内販売開始
企業動向 12/11 09:00
2009年12月09日(水)
オラクル、ベストプラクティスに基づいたBIアプリ"Oracle BI Applications"
企業動向 12/09 08:30
2009年12月03日(木)
DBレプリケーション製品の有効活用法とは - クエスト SharePlexの事例
情報システム 12/03 09:00
2009年12月01日(火)
"予測分析"で担当者の対応は大きく変わる! IBM Cognosの最新技術動向
企業動向 12/01 09:00
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