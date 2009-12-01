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「BI」の最新情報・話題まとめ

ビジネスの意思決定効率を向上させるBIの最新トレンドを掲載

2009年12月22日(火)

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2009年の反省から得るべき新しい年に向けたIT投資とは - ガートナー 堀内氏

企業動向 12/22 18:31

2009年12月18日(金)

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SAPのBI活用術(5) - トラステッドインフォメーション実現のための4ステップ

企業動向 12/18 09:00

2009年12月17日(木)

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SAPのBI活用術(4) - 経営のPDCAサイクルとBI技術

企業動向 12/17 09:00

2009年12月16日(水)

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SAPのBI活用術(3) - BusinessObjectsとの経営統合の意義

企業動向 12/16 09:00

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SAPジャパン、ユナイテッドアローズにSAP BusinessObjects XI 3.1を導入

企業動向 12/16 08:00

2009年12月15日(火)

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来年もクラウドの勢いは止まらず!? IDCが2010年のITトレンド10項目を予測

企業動向 12/15 18:02

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ビーブレイク、業務管理システム「MA-EYES」とオープンソースBIを連携

企業動向 12/15 17:13

2009年12月11日(金)

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SAS、金融機関向け不正顧客検出パッケージを国内販売開始

企業動向 12/11 09:00

2009年12月09日(水)

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オラクル、ベストプラクティスに基づいたBIアプリ"Oracle BI Applications"

企業動向 12/09 08:30

2009年12月03日(木)

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DBレプリケーション製品の有効活用法とは - クエスト SharePlexの事例

情報システム 12/03 09:00

2009年12月01日(火)

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"予測分析"で担当者の対応は大きく変わる! IBM Cognosの最新技術動向

企業動向 12/01 09:00

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