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「バンプレスト」の最新情報・話題まとめ

バンプレストが展開する「一番くじ」などの最新商品情報やイベント情報をご紹介。ここでしか見れない写真も！
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2016年10月28日(金)

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ディズニーが一番くじに、全賞ぬいぐるみでミッキーやダンボたちが登場

アニメ 10/28 19:00

2016年10月27日(木)

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『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』が一番くじに、ゴマちゃん柄の腹巻き登場

アニメ 10/27 19:00

2016年10月26日(水)

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藤村&嬉野D「自分たちで観てもやっぱりおもしろい」-『水曜どうでしょう』&「一番くじ」を語る

バンプレスト PR 10/26 16:00

2016年10月24日(月)

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『機動戦士ガンダム』が一番くじ登場、シャア専用ザクなどのMSが生活雑貨に

アニメ 10/24 18:00

2016年10月23日(日)

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ピカチュウねぶくろコレクションの一番くじに第3弾が登場!

ゲーム 10/23 18:00

2016年10月22日(土)

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FAガンダムにサイコ・ザクも登場!『ガンダム サンダーボルト』が一番くじに

模型・フィギュア 10/22 18:00

2016年10月21日(金)

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『カードキャプターさくら』が一番くじに、今回は「星」と「魔法」がテーマ

アニメ 10/21 18:00

2016年10月19日(水)

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『君の名は。』一番くじ、新サービス「一番くじONLINE」で再販決定

アニメ 10/19 18:00

2016年10月18日(火)

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『白猫プロジェクト』が一番くじに、シャルロット&ツキミの初フィギュアも

模型・フィギュア 10/18 21:00

2016年10月17日(月)

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『アイドルマスター シンデレラガールズ』が一番くじに、神崎蘭子ら立体化

模型・フィギュア 10/17 12:00

2016年10月13日(木)

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『まどマギ』×『〈物語〉シリーズ』の額縁付アート、第2弾が一番くじ登場

玩具 10/13 20:00

2016年10月12日(水)

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『水曜どうでしょう』番組放送20周年を記念し特別ラインナップで一番くじに

アニメ 10/12 20:00

2016年10月11日(火)

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『キングダム』が一番くじに登場! 中国紀元前、春秋・戦国時代がよみがえる

模型・フィギュア 10/11 19:00

2016年10月07日(金)

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『3月のライオン』ヒロインの家に住む猫たちが一番くじに登場!

模型・フィギュア 10/07 19:30

2016年10月06日(木)

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「一番くじ 魔法少女まどか☆マギカ～MagiccraftIII～」で学ぶ! 美味しい紅茶の入れ方とは

バンプレスト PR 10/06 19:30

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