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お知らせ

「バンプレスト」の最新情報・話題まとめ

バンプレストが展開する「一番くじ」などの最新商品情報やイベント情報をご紹介。ここでしか見れない写真も！
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2016年07月31日(日)

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横須賀に『艦これ』公式飲食施設「酒保伊良湖」オープン - 昼はカフェ、夜は居酒屋で提督諸氏をお出迎え

アニメ 07/31 18:00

2016年07月30日(土)

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秋葉原で一番くじ『艦これ』×『アニON STATION』のコラボイベントを開催

アニメ 07/30 18:00

2016年07月28日(木)

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『新テニスの王子様』上位15キャラクターの描きおろし一番くじ登場

アニメ 07/28 20:00

2016年07月27日(水)

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「BIGBANG」が一番くじに、人気楽曲をモチーフにしたグッズが登場

アニメ 07/27 20:00

2016年07月26日(火)

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『ファインディング・ドリー』が一番くじに登場

玩具 07/26 20:00

2016年07月25日(月)

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『ワンピース』や『ガンダム サンダーボルト』の「一番くじ」が登場 -「ワンダーフェスティバル2016 夏」バンプレストブース

模型・フィギュア 07/25 17:00

2016年07月23日(土)

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みなさんメガネ男子は好きですか?『おそ松さん』が一番くじでメガネ姿を披露

アニメ 07/23 20:00

2016年07月22日(金)

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『アイドルマスター シンデレラガールズ』から大勢のアイドルが一番くじで登場!

ゲーム 07/22 20:00

2016年07月18日(月)

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『傷物語 鉄血篇』が一番くじに、キスショットがメインのグッズ登場

アニメ 07/18 20:00

2016年07月17日(日)

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『シン・ゴジラ』が一番くじで『エヴァンゲリオン』とコラボ

特撮 07/17 20:00

2016年07月14日(木)

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『アイドルマスター SideM』が一番くじに、全アイドルのブロマイドも

ゲーム 07/14 20:00

2016年07月13日(水)

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6つ子とビーチでバカンスをテーマにした『おそ松さん』が一番くじに

アニメ 07/13 20:00

2016年07月12日(火)

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チェシャ猫やヤングオイスターが登場、『不思議の国のアリス』が一番くじに

アニメ 07/12 20:00

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