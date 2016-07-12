「バンプレスト」の最新情報・話題まとめ
2016年07月31日(日)
2016年07月30日(土)
秋葉原で一番くじ『艦これ』×『アニON STATION』のコラボイベントを開催
アニメ 07/30 18:00
2016年07月28日(木)
『新テニスの王子様』上位15キャラクターの描きおろし一番くじ登場
アニメ 07/28 20:00
2016年07月27日(水)
「BIGBANG」が一番くじに、人気楽曲をモチーフにしたグッズが登場
アニメ 07/27 20:00
2016年07月26日(火)
『ファインディング・ドリー』が一番くじに登場
玩具 07/26 20:00
2016年07月25日(月)
2016年07月23日(土)
みなさんメガネ男子は好きですか?『おそ松さん』が一番くじでメガネ姿を披露
アニメ 07/23 20:00
2016年07月22日(金)
『アイドルマスター シンデレラガールズ』から大勢のアイドルが一番くじで登場!
ゲーム 07/22 20:00
2016年07月18日(月)
『傷物語 鉄血篇』が一番くじに、キスショットがメインのグッズ登場
アニメ 07/18 20:00
2016年07月17日(日)
『シン・ゴジラ』が一番くじで『エヴァンゲリオン』とコラボ
特撮 07/17 20:00
2016年07月14日(木)
『アイドルマスター SideM』が一番くじに、全アイドルのブロマイドも
ゲーム 07/14 20:00
2016年07月13日(水)
6つ子とビーチでバカンスをテーマにした『おそ松さん』が一番くじに
アニメ 07/13 20:00
2016年07月12日(火)
チェシャ猫やヤングオイスターが登場、『不思議の国のアリス』が一番くじに
アニメ 07/12 20:00
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