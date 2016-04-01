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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2016年04月30日(土)

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ATM時間外手数料はもったいない! - タダになるサービスをチェック

貯蓄 04/30 11:30

2016年04月29日(金)

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スルガ銀行ANA支店、給振口座指定などでマイルがもらえるキャンペーン開始

貯蓄 04/29 06:26

2016年04月26日(火)

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全国22,000台以上のATMを活用 - 煩雑な入金業務の集中管理ができるセブン銀行の「売上金入金サービス」

貯蓄 PR 04/26 19:36

2016年04月25日(月)

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銀行員は見た! 第46回 「ゆうちょ」ってスゴイ!

貯蓄 04/25 11:59

2016年04月21日(木)

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ヤフー、Yahoo! ウォレットに銀行口座即時引き落としの「預金払い」を追加

貯蓄 04/21 13:33

2016年04月19日(火)

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三菱東京UFJ銀行、熊本地震被災者に住宅ローンなどの金利優遇

貯蓄 04/19 07:30

2016年04月18日(月)

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銀行員は見た! 第45回 他行でのチェックポイント

貯蓄 04/18 08:00

2016年04月15日(金)

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熊本地震、益城町の5郵便局が週末も営業

貯蓄 04/15 22:44

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SMBC信託銀行、外貨を中心とした富裕層向けブランド「PRESTIA」

貯蓄 04/15 20:04

2016年04月13日(水)

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三井住友銀行が「サイン認証」導入へ - 口座開設で印鑑が一切不要に!

貯蓄 04/13 16:04

2016年04月11日(月)

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銀行員は見た! 第44回 不審な電話の正体は…

貯蓄 04/11 10:32

2016年04月06日(水)

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じぶん銀行、「au 住宅ローン」開始 - 日本初の通信とのセット割

貯蓄 04/06 07:30

2016年04月04日(月)

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楽天銀行、早稲田大学と教育ローン提携 - 関連の高等学院なども対象

貯蓄 04/04 16:26

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銀行員は見た! 第43回 恐るべし! ロビーのおばさん

貯蓄 04/04 08:00

2016年04月01日(金)

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みずほ銀行、住宅ローン顧客向け特典を開始 - 電気代・警備料金割引など

貯蓄 04/01 17:51

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福井銀行、福井独自のサービス付き電子マネーカード「JURACA」発行

貯蓄 04/01 08:00

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