ワーク＆ライフ

会員ページ

お知らせ

「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2016年02月29日(月)

Top

ネットバンク不正送金、10～12月期被害額は2億4,300万円 - 法人の被害拡大

貯蓄 02/29 19:06

Top

三井住友信託銀行、普通預金金利引き下げ - 外貨定期は引き上げ

貯蓄 02/29 17:25

Top

銀行員は見た! 第38回 合コンあるある～女性編～

貯蓄 02/29 08:00

2016年02月26日(金)

Top

セブン銀行、神奈川県川崎市に県内初の有人店舗開設 - 全国では7店目

貯蓄 02/26 19:33

Top

ゆうちょ銀行、バランスファンド取り扱い開始 - ネットのみの投信も店頭購入可能に

貯蓄 02/26 17:14

2016年02月25日(木)

Top

インターネットバンキング、何で選ぶ?

貯蓄 02/25 22:00

2016年02月24日(水)

Top

三井住友銀行、従業員向けに選択制確定拠出年金制度を4月から導入

貯蓄 02/24 17:06

Top

大和ネクスト銀行、楽天銀行への本人名義あて振込みを月4回目以降有料化

貯蓄 02/24 17:05

2016年02月23日(火)

Top

武蔵野銀行、預金金利と住宅ローン金利を引き下げ

貯蓄 02/23 17:56

Top

じぶん銀行、円普通預金金利を年0.001%に引き下げ

貯蓄 02/23 17:55

Top

ゆうちょ銀行、通常貯金の金利0.001%に引き下げ

貯蓄 02/23 12:39

2016年02月22日(月)

Top

みずほ銀行、アプリにマネーツリーのサービスを採用

貯蓄 02/22 21:17

Top

トマト銀行、スーパー定期や大口定期などの金利を年0.025%に引き下げ

貯蓄 02/22 15:21

Top

ゆうちょ銀行、無通帳型総合口座「ゆうちょダイレクト＋」を開始

貯蓄 02/22 15:20

Top

銀行員は見た! 第37回 実名が彫ってあればOK

貯蓄 02/22 08:00

2016年02月20日(土)

Top

ネット銀行を使うメリットとは?

貯蓄 02/20 08:30

2016年02月19日(金)

Top

三菱東京UFJ銀行、普通預金利引き下げ - 三井住友・みずほに続く

貯蓄 02/19 17:46

Top

島根銀行、定期預金の金利を引き下げ - 普通預金は0.02%を維持

貯蓄 02/19 16:39

Top

みずほ銀行、普通預金金利と住宅ローン金利引き下げ - 外貨定期は引き上げ

貯蓄 02/19 16:35

Top

横浜銀行、普通預金金利と住宅ローン金利を引き下げ

貯蓄 02/19 09:58

2016年02月18日(木)

Top

ゆうちょ銀行・日本郵便、「JP日米国債ファンド」の販売を中止

貯蓄 02/18 14:50

2016年02月17日(水)

Top

三菱東京UFJ銀行、現金プレゼントのEco通知申込みキャンペーン開始

貯蓄 02/17 17:26

Top

りそな銀行、18日から金利引き下げ - 普通預金金利は年0.001%

貯蓄 02/17 17:25

Top

広島銀行、「顔認証」によるカードレス決済の試行を実施

貯蓄 02/17 14:59

Top

ソニー銀行、Sony Bank WALLETにソニーストア3%割引特典を追加

貯蓄 02/17 14:34

Top

静岡銀行、普通預金の金利を0.02%から0.001%に引き下げ

貯蓄 02/17 12:00

2016年02月16日(火)

Top

西日本シティ銀行、ローソンの無料クーポン配信 - 新生活応援キャンペーン

貯蓄 02/16 17:37

No image

愛媛銀行、ネット専用支店の預金金利引き下げ

貯蓄 02/16 17:32

2016年02月15日(月)

Top

東京スター銀行、ATMレシートを使って東北へ観光客誘致

貯蓄 02/15 23:08

Top

三井住友銀行、普通預金の金利を引き下げ

貯蓄 02/15 21:40

最初へ 1 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    すんなり読めたら職場のヒーロー!? 難読苗字クイズ
  2. 2

    42社が参画するキャッシュレスキャンペーンの詳細をGW前にチェック!
  3. 3

    非正規雇用者6割が正社員を希望 - 正社員就業していない理由は?
  4. 4

    読めそうだけど、わからない……難読苗字クイズ
  5. 5

    仕事のストレス度が低い都道府県ランキング、1位は? - 4位に東京都
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む