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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2016年01月29日(金)

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横浜銀行、神奈川県と協力し「先進医療ローン」--がんの"重粒子線治療"対象

貯蓄 01/29 11:34

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りそな銀行など、「りそなラップ型ファンド(愛称:R246)」の取扱いを開始

貯蓄 01/29 11:26

2016年01月28日(木)

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ジャパンネット銀行、取引システムの24時間365日無停止連続稼働を開始

貯蓄 01/28 13:06

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住信SBIネット銀行、Visaデビット付キャッシュカード開始--Visa payWave搭載

貯蓄 01/28 12:59

2016年01月27日(水)

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三井住友銀行、"脳科学技術"の金融サービス応用で包括契約締結--NTTデータと

貯蓄 01/27 13:32

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楽天銀行、東京電力の口座振替サービスの受付開始

貯蓄 01/27 13:27

2016年01月26日(火)

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清水銀行、女性活躍応援ファンドとロボット・テクノロジー関連株ファンド取扱い

貯蓄 01/26 12:22

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新生銀行、「たまプラーザ住宅ローンセンター」を2月25日に開設

貯蓄 01/26 12:18

2016年01月25日(月)

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福岡銀行、福岡空港国際線ターミナルビル1階到着ロビーに外貨両替コーナー

貯蓄 01/25 12:25

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琉球銀行のキャッシュカードがセブン銀行ATMで利用可能に--2016年春

貯蓄 01/25 12:16

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銀行員は見た! 第33回 知られざる窓口業務

貯蓄 01/25 08:00

2016年01月22日(金)

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福岡銀行、佐賀市の佐賀支店を駅南本町に3月14日新築移転

貯蓄 01/22 14:32

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京都銀行、卓上型聴こえ支援機器「COMUOON(コミューン)」を全営業店に設置

貯蓄 01/22 14:21

2016年01月21日(木)

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ゆうちょ銀行、荘内銀行と企画したATMをヨークベニマル仙台六丁の目店に設置

貯蓄 01/21 11:15

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件名が「じぶん銀行本人認証サービス」などの不審なEメールに注意

貯蓄 01/21 11:08

2016年01月20日(水)

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広島銀行、ネットバンキング・スマホ版で投資信託メニューの取扱い開始

貯蓄 01/20 11:11

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大垣共立銀行、小牧市の田県支店を移転してタリーズとのコラボ店舗に

貯蓄 01/20 11:08

2016年01月19日(火)

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住信SBIネット銀行、「純金積立」積立金増額で現金プレゼントキャンペーン

貯蓄 01/19 11:58

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ゆうちょ銀行、筑邦銀行とATM提携開始--全国の地方銀行のカードが利用可能に

貯蓄 01/19 11:53

2016年01月18日(月)

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福岡銀行、相続関連サービスを拡充--相続キャンペーン開始

貯蓄 01/18 13:29

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東北銀行、セブン銀行ATMでのサービス時間延長(24時間稼働)と手数料改定発表

貯蓄 01/18 13:24

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銀行員は見た! 第32回 「損券」は引き換え可能

貯蓄 01/18 12:37

2016年01月15日(金)

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三井住友銀行、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に賛同

貯蓄 01/15 10:19

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ゆうちょ銀行、収納機関のWebサイトなどで即時入金・返金可能なサービス開始

貯蓄 01/15 10:15

2016年01月14日(木)

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広島銀行、ATMでダイレクトバンキングサービス新規申込みなどのサービス開始

貯蓄 01/14 11:28

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セブン銀行、訪日外国人増で海外発行カードによるATM利用件数が過去最高

貯蓄 01/14 11:22

2016年01月13日(水)

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じぶん銀行口座から「au WALLET プリペイドカード」へのチャージに簡単機能!

貯蓄 01/13 10:00

2016年01月12日(火)

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大光銀行、「女性向け商品・サービス検討チーム」を発足--社外の女性も参加

貯蓄 01/12 10:24

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楽天銀行、円定期預金「年明け特別金利キャンペーン」--1月31日まで

貯蓄 01/12 10:19

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なぜ銀行は外貨預金キャンペーンに注力している? やりたい人は○○に注目!

貯蓄 01/12 08:00

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