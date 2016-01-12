「銀行」の最新情報・話題まとめ
2016年01月29日(金)
横浜銀行、神奈川県と協力し「先進医療ローン」--がんの"重粒子線治療"対象
貯蓄 01/29 11:34
りそな銀行など、「りそなラップ型ファンド(愛称:R246)」の取扱いを開始
貯蓄 01/29 11:26
2016年01月28日(木)
ジャパンネット銀行、取引システムの24時間365日無停止連続稼働を開始
貯蓄 01/28 13:06
住信SBIネット銀行、Visaデビット付キャッシュカード開始--Visa payWave搭載
貯蓄 01/28 12:59
2016年01月27日(水)
三井住友銀行、"脳科学技術"の金融サービス応用で包括契約締結--NTTデータと
貯蓄 01/27 13:32
楽天銀行、東京電力の口座振替サービスの受付開始
貯蓄 01/27 13:27
2016年01月26日(火)
清水銀行、女性活躍応援ファンドとロボット・テクノロジー関連株ファンド取扱い
貯蓄 01/26 12:22
新生銀行、「たまプラーザ住宅ローンセンター」を2月25日に開設
貯蓄 01/26 12:18
2016年01月25日(月)
福岡銀行、福岡空港国際線ターミナルビル1階到着ロビーに外貨両替コーナー
貯蓄 01/25 12:25
琉球銀行のキャッシュカードがセブン銀行ATMで利用可能に--2016年春
貯蓄 01/25 12:16
銀行員は見た! 第33回 知られざる窓口業務
貯蓄 01/25 08:00
2016年01月22日(金)
福岡銀行、佐賀市の佐賀支店を駅南本町に3月14日新築移転
貯蓄 01/22 14:32
京都銀行、卓上型聴こえ支援機器「COMUOON(コミューン)」を全営業店に設置
貯蓄 01/22 14:21
2016年01月21日(木)
ゆうちょ銀行、荘内銀行と企画したATMをヨークベニマル仙台六丁の目店に設置
貯蓄 01/21 11:15
件名が「じぶん銀行本人認証サービス」などの不審なEメールに注意
貯蓄 01/21 11:08
2016年01月20日(水)
広島銀行、ネットバンキング・スマホ版で投資信託メニューの取扱い開始
貯蓄 01/20 11:11
大垣共立銀行、小牧市の田県支店を移転してタリーズとのコラボ店舗に
貯蓄 01/20 11:08
2016年01月19日(火)
住信SBIネット銀行、「純金積立」積立金増額で現金プレゼントキャンペーン
貯蓄 01/19 11:58
ゆうちょ銀行、筑邦銀行とATM提携開始--全国の地方銀行のカードが利用可能に
貯蓄 01/19 11:53
2016年01月18日(月)
福岡銀行、相続関連サービスを拡充--相続キャンペーン開始
貯蓄 01/18 13:29
東北銀行、セブン銀行ATMでのサービス時間延長(24時間稼働)と手数料改定発表
貯蓄 01/18 13:24
銀行員は見た! 第32回 「損券」は引き換え可能
貯蓄 01/18 12:37
2016年01月15日(金)
三井住友銀行、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に賛同
貯蓄 01/15 10:19
ゆうちょ銀行、収納機関のWebサイトなどで即時入金・返金可能なサービス開始
貯蓄 01/15 10:15
2016年01月14日(木)
広島銀行、ATMでダイレクトバンキングサービス新規申込みなどのサービス開始
貯蓄 01/14 11:28
セブン銀行、訪日外国人増で海外発行カードによるATM利用件数が過去最高
貯蓄 01/14 11:22
2016年01月13日(水)
じぶん銀行口座から「au WALLET プリペイドカード」へのチャージに簡単機能!
貯蓄 01/13 10:00
2016年01月12日(火)
大光銀行、「女性向け商品・サービス検討チーム」を発足--社外の女性も参加
貯蓄 01/12 10:24
楽天銀行、円定期預金「年明け特別金利キャンペーン」--1月31日まで
貯蓄 01/12 10:19
なぜ銀行は外貨預金キャンペーンに注力している? やりたい人は○○に注目!
貯蓄 01/12 08:00
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