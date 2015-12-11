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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年12月28日(月)

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りそな銀と埼玉りそな銀、リバースモーゲージ型住宅ローン「あんしん革命」

貯蓄 12/28 11:51

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銀行員は見た! 第29回 地獄の最終営業日

貯蓄 12/28 08:00

2015年12月25日(金)

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ゆうちょ銀行への預け入れ限度額、1,300万円に引き上げ--民営化委員会が所見

貯蓄 12/25 17:01

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福岡銀行、交通系IC『nimoca』搭載の「デビットカード」2016年秋発行

貯蓄 12/25 11:28

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北海道旭川空港で『セブン銀行ATMサービス』開始--海外発行カードも利用可能

貯蓄 12/25 11:18

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「100年定期」に見る"定期預金"の意味--では、現代の定期で"オトク"な商品は?

貯蓄 12/25 08:00

2015年12月24日(木)

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北海道札幌市と北海道銀行、道外からの移住促進や空き家対策で協定書を締結

貯蓄 12/24 12:09

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『マネーフォワード for 住信SBIネット銀行』iOS版に続きAndroid版も提供開始

貯蓄 12/24 12:01

2015年12月22日(火)

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京都銀行、新春は行員が振袖姿に--本店本部玄関には行員手作りの門松

貯蓄 12/22 11:16

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みずほ銀行、訪日外国人向けにATMで海外発行MasterCard／Visaの取扱い開始

貯蓄 12/22 11:12

2015年12月21日(月)

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東京都葛飾区の東日本銀行新小岩支店リニューアル--2016年4月18日オープン

貯蓄 12/21 12:45

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武蔵野銀行、空き家活用ローンの取扱い開始--融資利率を最大年2.5%に優遇

貯蓄 12/21 12:38

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銀行員は見た! 第28回 店員さんに物申す

貯蓄 12/21 11:12

2015年12月18日(金)

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ゆうちょ銀行、イタリアなど6か国の銀行口座あて送金の仲介手数料など無料に

貯蓄 12/18 12:58

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『セブン銀行ATM』が2万2000台突破、「今後も空港や観光地などにも積極展開」

貯蓄 12/18 12:53

2015年12月17日(木)

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住信SBIネット銀行、ブロックチェーン技術の利活用に向けた実証実験を実施

貯蓄 12/17 12:48

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セブン銀行、ATM利用時の画面・明細票などを訪日外国人向けに12言語に拡大

貯蓄 12/17 12:44

2015年12月16日(水)

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楽天銀行、3D Touchログイン機能をスマホ向け「楽天銀行アプリ」に導入

貯蓄 12/16 15:34

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セブン銀行、来秋にデビット付きキャッシュカード発行--nanacoポイントたまる

貯蓄 12/16 15:28

2015年12月15日(火)

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freee、全国11の金融機関と連携開始--freee活用の新金融サービス検討・開発

貯蓄 12/15 11:55

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住信SBIネット銀行、「円定期預金 特別金利キャンペーン」開始--年0.2%適用

貯蓄 12/15 11:48

2015年12月14日(月)

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七十七銀行、「＜七十七＞定期預金・個人向け国債ワクワクキャンペーン」

貯蓄 12/14 15:02

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山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行でJCBデビットカードを発行--2016年春頃

貯蓄 12/14 14:58

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銀行員は見た! 第27回 よく言えば慎ましい

貯蓄 12/14 08:00

2015年12月11日(金)

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富山銀行、個人向けネットバンキングで本支店への振込みがいつでも即時入金

貯蓄 12/11 12:18

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みずほ銀行、「みずほネット住宅ローン」取扱い開始--来店せずに手続き完結

貯蓄 12/11 12:15

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マイナンバーと銀行情報がひも付いたとき、銀行預金をどうする?

貯蓄 12/11 08:00

2015年12月10日(木)

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東京都・丸の内の京都銀行東京営業部で写真展「京都・花街の伝統美」を開催

貯蓄 12/10 13:51

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スルガ銀行、ANA支店などのネット支店で「冬の定期預金キャンペーン」開始

貯蓄 12/10 13:41

2015年12月09日(水)

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三井住友銀行、ホームページを全面刷新--PCとスマホのデザインコンセプト統一

貯蓄 12/09 13:25

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