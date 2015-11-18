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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年11月30日(月)

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三菱東京UFJ銀行、出会い系サイト等の利用者の電話番号が約1万4,000件漏えい

貯蓄 11/30 22:04

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『マネーフォワード for 住信SBIネット銀行』提供--「全て自動で家計簿作成」

貯蓄 11/30 16:10

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大和ネクスト銀とマネーパートナーズ、国際ブランド付提携プリペイドカード発行

貯蓄 11/30 10:28

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最大年0.4%の特別金利、楽天銀行が「円定期預金(7年・10年)」の取扱い開始

貯蓄 11/30 10:23

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銀行員は見た! 第25回 トイレがない理由

貯蓄 11/30 08:00

2015年11月27日(金)

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千葉ロッテマリーンズ開幕ダッシュへ! 千葉興業銀行が「応援定期預金2016」

貯蓄 11/27 11:56

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名古屋市の新生銀行名古屋支店が大名古屋ビルヂングに移転--リテール強化

貯蓄 11/27 11:47

2015年11月26日(木)

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ジャパンネット銀行、JNB Visaデビットの利用でJNBスターの還元開始

貯蓄 11/26 12:01

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東京都・上野のりそな銀行上野支店、タリーズとコラボし「CAFE&BANK」に刷新

貯蓄 11/26 11:53

2015年11月25日(水)

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日立と三井住友銀行、ベトナム郵便会社と"非現金決済"に関する共同調査開始

貯蓄 11/25 11:14

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愛媛へのふるさと納税応援、伊予銀行がネット支店専用定期預金キャンペーン

貯蓄 11/25 11:07

2015年11月24日(火)

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ソニー銀行、新ファンド12本販売開始--インデックス積立応援キャンペーンも

貯蓄 11/24 10:56

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京都銀行、海外発行カードでの現金引き出しが便利に--訪日外国人の利便向上

貯蓄 11/24 10:49

2015年11月23日(月)

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銀行員は見た! 第24回 スコアリング

貯蓄 11/23 08:00

2015年11月20日(金)

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ローソン、『銀行業に参入』報道で「現段階で具体的に開示できることない」

貯蓄 11/20 17:34

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スマホでネットバンキングに鍵が掛けられる! "スマート認証"新機能--住信SBI

貯蓄 11/20 13:09

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神奈川県内の観光スポットなどに海外発行カード対応のATMを導入--横浜銀行

貯蓄 11/20 11:45

2015年11月19日(木)

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あおぞら銀行、公募信託社債スキームを用いた仕組債の取扱い開始

貯蓄 11/19 11:00

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福島県内で「素敵な女性のための資産形成応援セミナー」を開催--東邦銀行

貯蓄 11/19 10:56

2015年11月18日(水)

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楽天銀行、円定期預金冬のボーナス金利キャンペーン--1年定期が年0.25%

貯蓄 11/18 14:01

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ATMで口座開設手続きが可能、「ビデオテラーシステム」実証実験--みずほ銀行

貯蓄 11/18 13:55

2015年11月17日(火)

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楽天銀行、個人及び個人事業主の顧客向けにも海外からの送金受取サービス開始

貯蓄 11/17 11:34

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セブン銀行、ネットバンキングに「スマートフォン認証」(2経路認証)を導入

貯蓄 11/17 11:30

2015年11月16日(月)

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みずほ銀行、賃貸併用住宅を購入する顧客向けに「賃貸併用住宅ローン」提供

貯蓄 11/16 11:02

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楽天銀行、指紋認証のログイン機能を「楽天銀行アプリ(for Android)」に導入

貯蓄 11/16 10:57

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銀行員は見た! 第23回 あやしい奴

貯蓄 11/16 10:03

2015年11月13日(金)

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武蔵野銀行、Pepperの法人向け「Pepper for Biz」導入--来店客数の増加期待

貯蓄 11/13 12:28

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スーツ代などが無利息で借りられる、トマト銀行が岡山就職準備資金ローン開始

貯蓄 11/13 12:24

2015年11月12日(木)

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オリックス銀行、通販型の遺言代用信託「かんたん相続信託」の発売を開始

貯蓄 11/12 12:44

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横浜市・みなとみらいの横浜銀行本店で"働くおとな女子のためのマネー塾"

貯蓄 11/12 12:38

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