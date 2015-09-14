「銀行」の最新情報・話題まとめ
2015年09月30日(水)
東京都No.1の地銀グループ目指す--東京TYFGと新銀行東京、経営統合で最終合意
貯蓄 09/30 13:34
銀行が作った"人生ゲーム"って!? 三井住友銀行がスマホ用ゲームアプリ提供
貯蓄 09/30 12:20
2015年09月29日(火)
キキ&ララがATMに--東北銀行のイオンモール盛岡南出張所ATMに装飾
貯蓄 09/29 13:56
三井住友銀行、生命保険への申込みが直接完結する電子申込システムを導入
貯蓄 09/29 13:45
千葉銀行、移住・定住向けの住宅ローンと空き家対策支援ローンの取扱い開始
貯蓄 09/29 13:39
スルガ銀行、ドリームライフ定期「退職金プラン」を2016年3月末まで継続
貯蓄 09/29 13:35
銀行員は見た! 第16回 マイゴミ箱制
貯蓄 09/29 12:02
2015年09月28日(月)
埼玉縣信用金庫、楽天と業務提携--取引先の「楽天市場」への出店サポート
貯蓄 09/28 10:00
2015年09月27日(日)
トモニHDの徳島銀行と香川銀行、空き家解体融資の取扱い開始
貯蓄 09/27 10:00
2015年09月24日(木)
日本郵政グループ3社に1万円から分散投資できる投資信託取扱い--三井住友信託
貯蓄 09/24 11:02
セブン銀行、「環境NPO団体応援クリック募金」の寄付金をNPO団体へ贈呈
貯蓄 09/24 10:57
2015年09月21日(月)
銀行員は見た! 第15回 外食NGの理由
貯蓄 09/21 09:00
2015年09月18日(金)
進化するATM--日立、福岡銀行などに「ATMパーソナライズソリューション」提供
貯蓄 09/18 15:55
北日本銀行、セコムとマイナンバーに関するビジネスマッチング契約を締結
貯蓄 09/18 11:34
りそなHD、投資信託運用会社「りそなアセットマネジメント」の業務を開始
貯蓄 09/18 11:29
2015年09月17日(木)
新生銀行、外国人観光客など向け滞在型ホテルへノンリコースファイナンス供与
貯蓄 09/17 12:52
ジャパンネット銀行、口座数が300万口座超え
貯蓄 09/17 12:48
2015年09月16日(水)
大正銀行とトモニHDが経営統合の契約締結--四国から関西にまたがる広域金融
貯蓄 09/16 13:51
住信SBIネット銀行、「ATM手数料」無料回数を変更--"ランク制度"を開始
貯蓄 09/16 13:43
2015年09月15日(火)
京都銀行と三菱UFJニコスなど、「海の京都観光圏」("海の京都")で連携
貯蓄 09/15 09:35
じぶん銀行、200万口座に到達--「プレミアムバンク for au」などが好評
貯蓄 09/15 09:29
2015年09月14日(月)
青森銀行、「空き家利活用ローン」取扱い開始--ジャックスと提携
貯蓄 09/14 13:38
三菱東京UFJ銀とみずほ銀、インドのタミル・ナドゥ州の投資促進機関と業務提携
貯蓄 09/14 13:33
銀行員は見た! 第14回 夢のアフター3
貯蓄 09/14 10:12
2015年09月13日(日)
紀陽銀行、「和歌山県 移住・定住促進住宅ローン」の取扱い開始
貯蓄 09/13 10:00
2015年09月12日(土)
住信SBIネット銀行、"顧客満足度指数 銀行業種"で7年連続で第1位--JCSI調査
貯蓄 09/12 10:00
2015年09月10日(木)
京葉銀行、千葉県商工会連合会と千葉県の地域経済発展に向け連携協定書締結
貯蓄 09/10 14:34
横浜銀行の子会社「浜銀TT証券」と東日本銀行が金融商品仲介業務で提携
貯蓄 09/10 14:27
2015年09月09日(水)
地銀再編が加速--横浜銀行と東日本銀行、経営統合で最終合意
貯蓄 09/09 12:58
東北銀行、セコムと提携しマイナンバー管理サービス提供--事業者の負担軽減
貯蓄 09/09 09:00
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