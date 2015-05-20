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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年05月30日(土)

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池田泉州ホールディングス、株主還元施策を強化--"業績連動型"株主還元導入

貯蓄 05/30 10:00

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少額から利用可能! 京葉銀行、新商品やNISAも対象のサマーキャンペーン

貯蓄 05/30 09:00

2015年05月28日(木)

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三菱東京UFJ銀行と日本政策金融公庫、"革新企業"支援で業務連携の覚書締結

貯蓄 05/28 14:48

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東京TYフィナンシャルグループ、「新銀行東京との経営統合の検討は事実」

貯蓄 05/28 14:34

2015年05月27日(水)

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伊予銀行、金融資産のリスクとリターンを視覚的に把握できる分析ツール導入

貯蓄 05/27 12:02

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関西アーバン銀行、サマーキャンペーンで"吉本新喜劇"貸切公演に抽選で招待

貯蓄 05/27 11:59

2015年05月26日(火)

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三井住友銀行、ロボット産業振興で米Silicon Valley Roboticsと覚書締結

貯蓄 05/26 10:39

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ソニー銀行、仕組み預金「円定期plus＋」取扱い開始

貯蓄 05/26 10:33

2015年05月25日(月)

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千葉興業銀行、ちば興銀「経営塾」第6期生がスタート--次世代経営者33名参加

貯蓄 05/25 12:33

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住信SBIネット銀行、他行への振込の取扱いを変更--セキュリティ強化策の一環

貯蓄 05/25 12:28

2015年05月24日(日)

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京都銀行、「京銀住宅リフォームローン」をリニューアル--限度額引き上げ

貯蓄 05/24 10:00

2015年05月23日(土)

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"空き家問題"解決を--西日本シティ銀行、「NCB 空き家解体ローン」開始

貯蓄 05/23 10:00

2015年05月22日(金)

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セブン銀行が子どもの読書を推進する活動を展開。その内容とは

貯蓄 05/22 16:31

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三井住友銀行、「お客さまの声」を集めたテキストを自動分析するシステム導入

貯蓄 05/22 15:13

2015年05月21日(木)

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楽天銀行、「円定期預金 夏のボーナス金利キャンペーン」開始--最高年0.3%

貯蓄 05/21 10:14

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武蔵野銀行、「産休・育休特例」を付加した住宅ローンの取扱いを開始

貯蓄 05/21 10:09

2015年05月20日(水)

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大和ネクスト銀行、「シンガポールドル」預金を25日から取扱い開始

貯蓄 05/20 11:45

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三井住友銀行、マイクロソフト社製「Surface 3」導入しダイバーシティ推進

貯蓄 05/20 11:01

2015年05月19日(火)

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京都銀行、スマートフォンバンキングの機能を拡充--投信の取引などが可能に

貯蓄 05/19 13:53

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ジャパンネット銀行、口座開設の申込みがスマホで完了するアプリの提供開始

貯蓄 05/19 13:49

2015年05月18日(月)

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千葉興業銀行、イオン銀行とのATM提携時間を平日23時・土日祝日21時まで延長

貯蓄 05/18 10:43

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みずほ銀行など、韓国のロッテカード加盟店で利用できるプリペイドカード発行

貯蓄 05/18 10:40

2015年05月17日(日)

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楽天銀行、500万口座突破!--誕生5周年も記念、2つのキャンペーンを開始

貯蓄 05/17 08:00

2015年05月16日(土)

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じぶん銀行、"プレミアムバンク for au"で取引に応じWALLETポイントが貯まる!

貯蓄 05/16 09:00

2015年05月15日(金)

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少額でできる積み立て - ちょっと無理をするぐらいが最適、貯蓄編

貯蓄 05/15 08:00

2015年05月14日(木)

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武蔵野銀行が埼玉県と協力、地域情報題材に子ども向け"AR広告付き景品"配布

貯蓄 05/14 10:45

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ハラールとは? 免税店のメリットは? 富山銀、訪日外国人向け事業支援セミナー

貯蓄 05/14 10:13

2015年05月13日(水)

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大垣共立銀行、岐阜県自動車税インターネット納付サービスを開始

貯蓄 05/13 12:08

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大和ネクスト銀行と大和証券、外債・外貨預金セットプランキャンペーン開始

貯蓄 05/13 12:04

2015年05月12日(火)

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千葉興業銀行、住宅ローン団信Web申込「クイック審査くん」の取扱いを開始

貯蓄 05/12 14:56

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