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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年04月30日(木)

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群馬銀行、リバースモーゲージ「夢のつづき」の取扱い地区拡大・商品性改定

貯蓄 04/30 13:28

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中京銀行、「あいち女性の活躍企業」応援融資の取扱い開始--0.2%の金利優遇

貯蓄 04/30 13:23

2015年04月28日(火)

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三菱東京UFJ銀、「Eメールによるワンタイムパスワード」での本人確認を開始

貯蓄 04/28 11:22

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楽天銀行、三菱東京UFJ銀行とATM提携開始

貯蓄 04/28 11:15

2015年04月27日(月)

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紀陽銀行、「世界遺産登録応援定期預金～百舌鳥・古市古墳群～」取扱い開始

貯蓄 04/27 14:23

2015年04月26日(日)

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住信SBIネット銀行、住宅ローン取扱額が2兆3000億円突破--34日間で1000億円増

貯蓄 04/26 09:00

2015年04月25日(土)

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三菱東京UFJ銀行、ミャンマーでヤンゴン支店開業--顧客の事業展開をサポート

貯蓄 04/25 09:00

2015年04月23日(木)

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三井住友銀行、ドラッグストア経営のカメガヤに「SMBCなでしこ融資」実施

貯蓄 04/23 12:02

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住信SBIネット銀行、クレジットカード事業への本格参入でSBIカードを買収

貯蓄 04/23 11:51

2015年04月22日(水)

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イオン銀行、沖縄海邦銀行とATM提携時間延長

貯蓄 04/22 14:02

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りそな銀行、東京都渋谷区に年中無休店舗を開設--会社帰りや休日利用に便利

貯蓄 04/22 12:47

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セブン銀行ATMでの海外発行カード利用が400万件を突破! 対応言語も12言語へ!

貯蓄 04/22 08:00

2015年04月21日(火)

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楽天銀行、JCBと提携し楽天銀行デビットカード(JCB)の発行を開始

貯蓄 04/21 16:19

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三井住友銀行、ATMの24時間営業拠点を拡大--9拠点から96拠点に

貯蓄 04/21 16:11

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ファミマで地銀の手続きが可能に! 東京都に「銀行手続の窓口」1号店を開設

貯蓄 04/21 15:49

2015年04月20日(月)

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中京銀行、"なごやめし支店"で「おためし! なごやめし金利キャンペーン」

貯蓄 04/20 11:11

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住信SBIネット銀行、残高照会・振込などが利用できるスマホサイトを公開

貯蓄 04/20 11:04

2015年04月19日(日)

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みずほ銀行、他行からネット住宅ローンへ借り換えで1万円キャッシュバック

貯蓄 04/19 09:00

2015年04月18日(土)

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シティバンク銀行、三井住友銀行本支店ATMでの引出手数料の無料・割引を開始

貯蓄 04/18 09:00

2015年04月17日(金)

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第64回 48歳パート、月収48万円--家のローンもあるのに夫がアパート購入したいと…

貯蓄 04/17 08:00

2015年04月15日(水)

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「大連・地方銀行合同企業交流会2015」開催--最新の中国情勢を知る機会に

貯蓄 04/15 16:57

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千葉興業銀行、「地方創生推進会議」設置--地方版総合戦略の策定や推進支援

貯蓄 04/15 16:50

2015年04月14日(火)

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大垣共立銀行、営業店システム(窓口端末機)へ新機能を追加--2画面を同時表示

貯蓄 04/14 12:40

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じぶん銀行、「為替チャート」を全面的にリニューアル--デザインも一新

貯蓄 04/14 12:25

2015年04月13日(月)

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三井住友銀行、夫婦2人が対象の団体信用生命保険付住宅ローンの取扱い開始

貯蓄 04/13 12:16

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トモニHDと大正銀行、経営統合を発表--地方創生に向けて金融機能を発揮

貯蓄 04/13 12:12

2015年04月12日(日)

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りそなHD、キャラクター"りそにゃ"の第2弾LINEスタンプを無料配信

貯蓄 04/12 08:30

2015年04月11日(土)

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京葉銀行、住宅ローンに個人賠償責任保険など3つのサービスを無償でセット

貯蓄 04/11 09:00

2015年04月09日(木)

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福井銀行、スマートフォンアプリ「LINE」を利用した情報配信を開始

貯蓄 04/09 10:42

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常陽銀行、「常陽 大地と海の成長支援ファンド」による第2号案件へ投資決定

貯蓄 04/09 10:37

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