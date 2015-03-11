「銀行」の最新情報・話題まとめ
2015年03月31日(火)
りそな銀行、「結婚・子育て支援信託」の取扱い開始
貯蓄 03/31 11:02
ゆうちょ銀行、5月3日から6日までのゴールデンウィーク期間中もATMの利用可
貯蓄 03/31 10:57
2015年03月29日(日)
西日本シティ銀行、スマホアプリ「西日本シティ銀行アプリ」を取扱い開始
貯蓄 03/29 08:00
2015年03月28日(土)
ジャパンネット銀行、「＜米ドル＞金利優遇キャンペーン」開始--最大金利3%
貯蓄 03/28 08:00
2015年03月26日(木)
京葉銀行、防犯・防災対策に「貸金庫はじめて体験プラン」を実施
貯蓄 03/26 10:18
りそな銀行など、グループ銀行内振込みの24時間365日即時決済サービス開始
貯蓄 03/26 10:13
2015年03月25日(水)
楽天銀行、ステーションATM「Patsat(パッとサッと)」と提携しサービス開始
貯蓄 03/25 11:58
セブン銀行ATM設置台数が2万1,000台を突破
貯蓄 03/25 11:53
2015年03月24日(火)
みずほ銀行、感情認識パーソナルロボット「Pepper」を一部店舗で接客に活用
貯蓄 03/24 14:25
大和ネクスト銀行、残高や取引履歴の確認などがスマホでも可能に
貯蓄 03/24 14:20
ゆうちょ銀行、ネットで申し込み送料無料の「外貨宅配サービス」開始
貯蓄 03/24 11:18
ゲーム感覚で外貨について学ぶ! - ソニー銀行スペシャルコンテンツ公開
貯蓄 03/24 10:47
2015年03月17日(火)
三菱東京UFJダイレクト「ワンタイムパスワードカード」の提供開始
貯蓄 03/17 13:39
みずほ銀行、「ワンタイムパスワードカード」の取り扱い開始
貯蓄 03/17 13:31
2015年03月16日(月)
ソニー銀行、新ファンドの販売開始--期間限定で販売手数料を全額還元も
貯蓄 03/16 09:37
セブン銀行、モデル百貨とATM利用提携を開始
貯蓄 03/16 09:26
2015年03月15日(日)
京都銀行、京都リサーチパークと「創業・新事業支援についての覚書」締結
貯蓄 03/15 09:00
2015年03月14日(土)
武蔵野銀行、医学部や海外留学などの教育資金向け「プレミアム教育ローン」
貯蓄 03/14 09:00
2015年03月13日(金)
コンビニの利用目的、1位は「買い物」・2位は「ATM」--では3位は!?
貯蓄 03/13 11:08
2015年03月12日(木)
セブン銀行、但馬銀行と23日よりATM利用提携を開始
貯蓄 03/12 10:27
三菱東京UFJ銀行、同行行員に成りすました還付金詐欺に対して注意を喚起
貯蓄 03/12 09:49
2015年03月11日(水)
三井住友銀行、NECの画像認識技術「GAZIRU」を活用したサービス向上取組み
貯蓄 03/11 16:14
住信SBIネット銀行、警察より還付金詐欺の未然防止に関する「感謝状」受領
貯蓄 03/11 16:07
2015年03月10日(火)
住信SBIネット銀行、新生活応援キャンペーン開始--最大現金1万円プレゼント
貯蓄 03/10 11:02
イオン銀行、ソニー銀行とのATM提携時間を延長--原則365日24時間無料に
貯蓄 03/10 10:57
2015年03月09日(月)
京葉銀行、店舗とネットの融合によるオムニチャネル化への取組みを実施
貯蓄 03/09 12:51
スルガ銀行、中小企業や個人事業主の相談に応じる「休日融資相談窓口」
貯蓄 03/09 12:45
2015年03月08日(日)
三井住友銀行、鹿島建設に「SMBCなでしこ融資」を実施
貯蓄 03/08 08:00
2015年03月07日(土)
横浜銀行、浜銀ファイナンスなどグループ3社と東日本銀行が業務提携
貯蓄 03/07 09:00
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