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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年03月31日(火)

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りそな銀行、「結婚・子育て支援信託」の取扱い開始

貯蓄 03/31 11:02

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ゆうちょ銀行、5月3日から6日までのゴールデンウィーク期間中もATMの利用可

貯蓄 03/31 10:57

2015年03月29日(日)

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西日本シティ銀行、スマホアプリ「西日本シティ銀行アプリ」を取扱い開始

貯蓄 03/29 08:00

2015年03月28日(土)

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ジャパンネット銀行、「＜米ドル＞金利優遇キャンペーン」開始--最大金利3%

貯蓄 03/28 08:00

2015年03月26日(木)

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京葉銀行、防犯・防災対策に「貸金庫はじめて体験プラン」を実施

貯蓄 03/26 10:18

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りそな銀行など、グループ銀行内振込みの24時間365日即時決済サービス開始

貯蓄 03/26 10:13

2015年03月25日(水)

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楽天銀行、ステーションATM「Patsat(パッとサッと)」と提携しサービス開始

貯蓄 03/25 11:58

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セブン銀行ATM設置台数が2万1,000台を突破

貯蓄 03/25 11:53

2015年03月24日(火)

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みずほ銀行、感情認識パーソナルロボット「Pepper」を一部店舗で接客に活用

貯蓄 03/24 14:25

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大和ネクスト銀行、残高や取引履歴の確認などがスマホでも可能に

貯蓄 03/24 14:20

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ゆうちょ銀行、ネットで申し込み送料無料の「外貨宅配サービス」開始

貯蓄 03/24 11:18

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ゲーム感覚で外貨について学ぶ! - ソニー銀行スペシャルコンテンツ公開

貯蓄 03/24 10:47

2015年03月17日(火)

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三菱東京UFJダイレクト「ワンタイムパスワードカード」の提供開始

貯蓄 03/17 13:39

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みずほ銀行、「ワンタイムパスワードカード」の取り扱い開始

貯蓄 03/17 13:31

2015年03月16日(月)

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ソニー銀行、新ファンドの販売開始--期間限定で販売手数料を全額還元も

貯蓄 03/16 09:37

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セブン銀行、モデル百貨とATM利用提携を開始

貯蓄 03/16 09:26

2015年03月15日(日)

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京都銀行、京都リサーチパークと「創業・新事業支援についての覚書」締結

貯蓄 03/15 09:00

2015年03月14日(土)

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武蔵野銀行、医学部や海外留学などの教育資金向け「プレミアム教育ローン」

貯蓄 03/14 09:00

2015年03月13日(金)

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コンビニの利用目的、1位は「買い物」・2位は「ATM」--では3位は!?

貯蓄 03/13 11:08

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第63回 49歳パート、世帯月収44万円--長男が海外の大学を志望、費用はいくらかかる?

貯蓄 03/13 08:00

2015年03月12日(木)

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セブン銀行、但馬銀行と23日よりATM利用提携を開始

貯蓄 03/12 10:27

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三菱東京UFJ銀行、同行行員に成りすました還付金詐欺に対して注意を喚起

貯蓄 03/12 09:49

2015年03月11日(水)

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三井住友銀行、NECの画像認識技術「GAZIRU」を活用したサービス向上取組み

貯蓄 03/11 16:14

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住信SBIネット銀行、警察より還付金詐欺の未然防止に関する「感謝状」受領

貯蓄 03/11 16:07

2015年03月10日(火)

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住信SBIネット銀行、新生活応援キャンペーン開始--最大現金1万円プレゼント

貯蓄 03/10 11:02

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イオン銀行、ソニー銀行とのATM提携時間を延長--原則365日24時間無料に

貯蓄 03/10 10:57

2015年03月09日(月)

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京葉銀行、店舗とネットの融合によるオムニチャネル化への取組みを実施

貯蓄 03/09 12:51

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スルガ銀行、中小企業や個人事業主の相談に応じる「休日融資相談窓口」

貯蓄 03/09 12:45

2015年03月08日(日)

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三井住友銀行、鹿島建設に「SMBCなでしこ融資」を実施

貯蓄 03/08 08:00

2015年03月07日(土)

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横浜銀行、浜銀ファイナンスなどグループ3社と東日本銀行が業務提携

貯蓄 03/07 09:00

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