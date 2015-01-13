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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2015年01月31日(土)

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武蔵野銀行、外貨定期預金「金利優遇プラン」--「スーパードルえもん」

貯蓄 01/31 11:00

2015年01月30日(金)

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住信SBIネット銀行、住宅ローン取扱額が2兆1000億円突破

貯蓄 01/30 11:27

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「フラット35」が史上最低金利を更新中、その認知度はわずか2割程度

貯蓄 01/30 11:18

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2014年の「特殊詐欺」被害額が過去最悪、被害者の8割弱が高齢者

貯蓄 01/30 10:40

2015年01月29日(木)

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日本の投資家の間で「オーストラリア不動産」への関心高まる

貯蓄 01/29 11:01

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りそな銀行、「円安対策資金」融資制度の取扱い開始--大阪府と連携

貯蓄 01/29 10:48

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ネットバンキング不正送金を防止する特許技術「取引防護システム」提供開始

貯蓄 01/29 10:09

2015年01月28日(水)

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セブン銀行、博多駅前に有人店舗オープン - 海外送金サービス営業拠点

貯蓄 01/28 17:42

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オランダみずほ銀行、ウィーン支店開設認可を取得 - 中・東欧への進出支援

貯蓄 01/28 13:09

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新生銀行、スマホ関連ベンチャー向け投資ファンドのファイナルクローズ発表

貯蓄 01/28 13:03

2015年01月27日(火)

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「新生銀行カードローン レイク」スマホ用アプリでの新規受付開始

貯蓄 01/27 11:29

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大和ネクスト銀行、円定期預金が対象の春の特別金利キャンペーン

貯蓄 01/27 11:24

2015年01月26日(月)

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セブン銀行子会社、地銀から初の事務受託 - 十八銀行から為替発信事務

貯蓄 01/26 14:00

2015年01月23日(金)

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NEC、「信金バックオフィス・東北センター」開設--為替集中業務を一括請負

貯蓄 01/23 15:14

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住信SBIネット銀行、イオン銀行ATMが終日"無料"で利用可能に

貯蓄 01/23 10:40

2015年01月22日(木)

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企業向け"資金需要判断DI"、1年ぶり改善 - 2014年10～12月

貯蓄 01/22 16:48

2015年01月20日(火)

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商工中金、"巨大椎茸"で地域活性化に取り組む日本茸師の会に1千万円融資

貯蓄 01/20 21:00

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訪日外国人に人気! セブン銀行ATM、2014年の海外発行カード利用が過去最高!

貯蓄 01/20 15:00

2015年01月19日(月)

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千葉興業銀行が「開業医ローン」改定、無担保・無保証人で最大1億円利用可

貯蓄 01/19 18:39

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広島銀行、「鳥インフルエンザ対応特別融資」の取扱いを開始

貯蓄 01/19 18:23

2015年01月18日(日)

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「ダイワファンドラップ+ 円定期預金セットプラン」特別金利キャンペーン

貯蓄 01/18 12:30

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第61回 48歳パート、月収42万円--年子の子供2人で長男は来年大学、資金は300万円…

貯蓄 01/18 10:00

2015年01月17日(土)

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大垣共立銀行グループ、ASEAN・イスラムでの事業支援で投資ファンドに出資

貯蓄 01/17 09:00

2015年01月15日(木)

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「ユネスコ70周年記念世界遺産コインシリーズ」申込受付開始

貯蓄 01/15 14:45

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三井住友銀行、「SMBCファンドセレクション」を制定

貯蓄 01/15 14:40

2015年01月14日(水)

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武蔵野銀行、新型燃料電池自動車を導入 - 電気自動車用普通充電器も設置

貯蓄 01/14 15:33

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住信SBIネット銀行、不動産担保ローン特別金利キャンペーンの金利を引下げ

貯蓄 01/14 15:25

2015年01月13日(火)

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銀行預金が前年比4.2%増、伸び率は15年9カ月ぶりの高水準 - 12月

貯蓄 01/13 14:38

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ネットバンキングでの危険な経験・被害は2年前の2倍に

貯蓄 01/13 13:47

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みずほ銀行、スマートフォン向け「かんたん残高照会アプリ」提供

貯蓄 01/13 13:33

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