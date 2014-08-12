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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2014年08月29日(金)

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横浜銀行、三井住友信託銀行と資産運用会社の共同設立などで業務提携を検討

貯蓄 08/29 14:53

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大和ネクスト銀行、「外貨預金2周年記念 金利優遇キャンペーン」を延長

貯蓄 08/29 14:49

2014年08月28日(木)

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楽天銀行、米金融専門誌の「Best Consumer Internet Bank」を3年連続で受賞

貯蓄 08/28 11:41

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ゆうちょ銀行、ハズレなし! その場でアタルゆうちょスクラッチキャンペーン

貯蓄 08/28 11:36

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「ネットバンキング」の被害件数、前年度の13倍に"激増"--2013年度

貯蓄 08/28 10:27

2014年08月27日(水)

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東日本銀行、老後の生活資金などに利用できるリバースモーゲージの取扱い開始

貯蓄 08/27 11:16

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楽天銀行、広島大雨被害支援の義捐金受付銀行口座を開設--楽天クラッチ募金

貯蓄 08/27 11:10

2014年08月26日(火)

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三井住友銀行、「海老名支店」と「相模大野支店」を開設

貯蓄 08/26 11:35

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セブン銀行、「みんなのATM。20,000台突破ありがとうキャンペーン」を開始

貯蓄 08/26 11:28

2014年08月25日(月)

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大垣共立銀行、VIVA! ドラゴンズ「日本一応援定期2014」発売--優勝なるか?

貯蓄 08/25 12:22

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セブン銀行、富士山静岡空港でATMサービス開始--海外発行カードも利用可能

貯蓄 08/25 12:15

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4～6月のネットバンキング"不正送金被害"、過去最悪の459件--前年比で約3倍に

貯蓄 08/25 11:48

2014年08月22日(金)

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シティバンク銀行、シティバンクオンライン専用ファンドを導入

貯蓄 08/22 11:17

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イオン銀行、「イオンSuicaカード」の顧客情報の漏えいは確認されずと発表

貯蓄 08/22 11:09

2014年08月21日(木)

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住信SBIネット銀行、住宅ローン取扱額が1兆9000億円突破--営業開始6年11カ月で

貯蓄 08/21 15:45

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みずほ銀行など、東北自動車産業育成に向け「官民連携プラットフォーム」設立

貯蓄 08/21 15:32

2014年08月20日(水)

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シティバンク銀行、"個人向け事業売却"報道に対し「発表したものではない」

貯蓄 08/20 16:59

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三井住友銀行、新規口座開設時のキャッシュカードの即時発行を開始

貯蓄 08/20 09:59

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セブン銀行、全国約2万台の全ATMで海外発行カードの"ICチップ取引"を実施

貯蓄 08/20 09:50

2014年08月19日(火)

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住信SBIネット銀行、円仕組預金「プレーオフ」預入れで最大5000円プレゼント

貯蓄 08/19 13:32

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新生銀行、東京の二子玉川フィナンシャルセンターで口座開設キャンペーン開始

貯蓄 08/19 13:25

2014年08月15日(金)

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千葉銀行、「成田支店」をJR成田駅前に竣工する再開発ビル内に移転

貯蓄 08/15 12:14

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三菱東京UFJ銀行、アフリカ市場開拓で南アフリカの大手金融機関と業務提携

貯蓄 08/15 12:09

2014年08月13日(水)

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じぶん銀行、「パソコンロック」名称を「インターネットバンキングロック」に

貯蓄 08/13 11:27

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SMBCアグリファンド、農業法人投資育成計画について農林水産大臣から承認

貯蓄 08/13 11:21

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「銀行員の年収」、トップは三井住友銀行で831万8000円--では2位は?

貯蓄 08/13 11:08

2014年08月12日(火)

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アニメーションCM『ソニー銀行はATM0円「仲間が増えた!」』篇が公開!

貯蓄 08/12 15:24

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オリックス銀行、カードローン「新規入会」「ご利用感謝」キャンペーン開始

貯蓄 08/12 12:36

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住信SBIネット銀行、「NZドル・豪ドル定期預金 特別金利キャンペーン」開始

貯蓄 08/12 12:32

2014年08月11日(月)

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みずほ銀行などが組成の「紀陽6次産業化ファンド」第1号投資先が決定

貯蓄 08/11 11:45

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