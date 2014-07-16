「銀行」の最新情報・話題まとめ
2014年07月31日(木)
セブン銀行、ATM設置台数が2万台を突破!!
貯蓄 07/31 18:03
ソニー銀行、「南アフリカランド定期預金(期間6カ月)」を特別金利で提供
貯蓄 07/31 10:20
スマホでもネットバンキングを安全に利用、武蔵野銀行がセキュリティアプリ
貯蓄 07/31 10:15
2014年07月30日(水)
住信SBIネット銀行、「ネットローン」を改定し「Mr．カードローン」に変更
貯蓄 07/30 13:21
ジャパンネット銀行、ヤフオク!の支払いで「Yahoo!かんたん決済 銀行振込」開始
貯蓄 07/30 12:47
2014年07月28日(月)
横浜銀行、「YOKOHAMA STAR☆NIGHT」観戦ペアチケットなど当たるキャンペーン
貯蓄 07/28 17:05
りそな銀行、中堅・中小企業向け確定拠出年金で福岡商工会議所と業務提携
貯蓄 07/28 16:54
2014年07月25日(金)
茨城空港ターミナルビル内に常陽銀行とセブン銀行の共同ATMを設置
貯蓄 07/25 15:42
三井住友銀行、兵庫県との産業振興にかかる連携協力に関する協定締結
貯蓄 07/25 12:12
イオン銀行、ベネッセの個人情報漏えいに関して同行顧客に注意呼びかけ
貯蓄 07/25 12:01
2014年07月24日(木)
"日本一厳しい"大阪の女性の意見を商品開発に活かす「りそなDEモニター会IN大阪」
貯蓄 07/24 12:47
オリックス銀行、「eダイレクト金銭信託ソフトバンク株式会社第2号」募集開始
貯蓄 07/24 12:40
2014年07月23日(水)
りそな銀行、金利を引き下げた「りそな借りかえローン」開始--WEB申込限定
貯蓄 07/23 17:26
みずほ銀行、ニチイケアパレスとリバースモーゲージローンで業務連携
貯蓄 07/23 17:15
三菱東京UFJ銀行、スマホ用「ワンタイムパスワードアプリ」を8/10から提供
貯蓄 07/23 15:55
2014年07月22日(火)
米国の石炭火力発電所の排ガス活用、CO2 EORプロジェクトに融資--みずほ銀行
貯蓄 07/22 13:31
新生銀行、栃木県那須塩原市のメガソーラー向けプロジェクトファイナンス組成
貯蓄 07/22 13:20
総務省、ネットバンキングに係るマルウェアの国際的な感染駆除作戦に協力
貯蓄 07/22 10:21
2014年07月18日(金)
三井住友銀行、SMBCダイレクトの残高・入出金明細や振込画面などリニューアル
貯蓄 07/18 11:57
ソニー銀行、音声読み上げアプリ「Oto－Latte」に為替レート情報を提供開始
貯蓄 07/18 11:43
深刻化するネットバンキングでの法人企業被害、全銀協が"被害補償"の指針発表
貯蓄 07/18 10:43
2014年07月17日(木)
ゆうちょ銀行、『JP BANK カード』を攻撃対象とするウイルスに注意呼びかけ
貯蓄 07/17 16:02
4～6月「銀行貸し出し」、個人向けが最大の下げ幅--住宅ローン需要は過去最低
貯蓄 07/17 14:17
三井住友銀行、キャッシュカードとクレジットカードが一体化「SMBC JCB CARD」
貯蓄 07/17 12:00
SMBC Aviation Capital、仏エアバス社と計115機の航空機を購入する契約締結
貯蓄 07/17 11:55
2014年07月16日(水)
千葉銀行、「はじめての銀行口座キャンペーン」を開始--15歳以下の人向け
貯蓄 07/16 17:18
ソニー銀行、JCBカード利用代金の口座引き落としを開始
貯蓄 07/16 17:14
トレンドマイクロ、金融機関向けに「インターネット不正送金対策サービス」
貯蓄 07/16 14:29
2014年07月15日(火)
ソニー銀行、振り込み先の口座名義(受取人の名前)の自動表示を開始
貯蓄 07/15 11:14
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