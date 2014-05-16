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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2014年05月30日(金)

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楽天銀行、「円定期預金」および「外貨定期預金」の積立購入の取扱いを開始

貯蓄 05/30 12:19

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ジャパンネット銀行を装い情報を盗みとるサイトが出現、URLを確認して注意を!

貯蓄 05/30 12:14

2014年05月29日(木)

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シティバンク銀行、「シティバンク オンライン」の投資信託取引ページを刷新

貯蓄 05/29 11:58

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イオン銀行、投資信託の取扱い商品を拡充--新たにネット専用の10銘柄を追加

貯蓄 05/29 11:48

2014年05月28日(水)

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調布市とみずほ銀行など、中小企業等支援に関する包括協定書を締結

貯蓄 05/28 15:18

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オリックスグループ創立50周年記念「あなただけの特別プラン」キャンペーン

貯蓄 05/28 15:06

2014年05月27日(火)

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住信SBIネット銀行、「豪ドル定期預金 特別金利キャンペーン」を開始

貯蓄 05/27 12:28

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武蔵野銀行、「LINE」を活用した情報提供を開始--若年層への接点強化を図る

貯蓄 05/27 12:22

2014年05月26日(月)

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イオン銀行、徳島銀行とのATM提携時間を拡大

貯蓄 05/26 10:24

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サッカーの「ワールドカップ」の試合を対象としたスポーツ振興くじtotoが販売

貯蓄 05/26 10:16

2014年05月23日(金)

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東日本銀行、第16次中期経営計画「Value Up 東日本 PART II」を策定

貯蓄 05/23 12:08

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大垣共立銀行、特別金利の適用など「2014夏の資産づくり応援キャンペーン」

貯蓄 05/23 12:01

2014年05月22日(木)

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三菱東京UFJ銀行、中国現地法人がオフショア人民元建債券(点心債)を発行

貯蓄 05/22 09:32

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ジャパンネット銀行から「toto」1等1億2,000万円当せん!

貯蓄 05/22 09:26

2014年05月21日(水)

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みずほ銀行、投資信託「みずほインデックス投資戦略ファンド」を取扱い開始

貯蓄 05/21 14:06

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新生銀行、東京の二子玉川フィナンシャルセンター限定で口座開設キャンペーン

貯蓄 05/21 14:02

2014年05月20日(火)

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住信SBIネット銀行、プレーオフ現金プレゼントキャンペーン--200万口座突破第2弾

貯蓄 05/20 19:58

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ジャパンネット銀行、外貨預金の開始を記念し特別金利などの3キャンペーン開始

貯蓄 05/20 19:55

2014年05月19日(月)

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楽天銀行、「期間限定! 外貨定期預金特別金利キャンペーン」

貯蓄 05/19 10:21

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住信SBIネット銀行、不動産担保ローン金利引下げキャンペーンを開始

貯蓄 05/19 10:16

2014年05月16日(金)

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ジャパンネット銀行、JNB投資信託で「国内株式・J-REITファンドキャンペーン」

貯蓄 05/16 11:16

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新生銀行、投資信託申込プログラム「NISA プラス」開始--申込手数料が無料

貯蓄 05/16 10:57

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拡大する"ネットバンキング不正送金"被害、セキュリティ対策強化要請--全銀協

貯蓄 05/16 10:32

2014年05月15日(木)

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りそな銀行など、「りそなものづくりネットワーク」創設--ものづくり企業応援

貯蓄 05/15 10:17

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ゆうちょ銀行、「ゆうちょダイレクト」のセキュリティ強化--トークン無料配布

貯蓄 05/15 10:13

2014年05月14日(水)

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住信SBIネット銀行、ニュージーランドドル定期預金・特別金利キャンペーン

貯蓄 05/14 13:28

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楽天銀行、楽天銀行totoサイトから今年4本目の「BIG」1等6億円が当せん

貯蓄 05/14 13:24

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第53回 41歳パート、世帯月収37万円。晩婚です。子育てしながら老後資金どう貯める?

貯蓄 05/14 08:00

2014年05月13日(火)

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住信SBIネット銀行、200万口座達成で"200万円を200名で山分け"キャンペーン

貯蓄 05/13 15:57

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三井住友銀行、ネットバンキングの情報を狙う"新たな手口"に注意呼びかけ

貯蓄 05/13 12:02

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