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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2014年01月31日(金)

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みずほ銀行、スマホ向け「みずほ銀行かんたん口座開設アプリ」の取扱い開始

貯蓄 01/31 14:36

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みずほ銀行、働く女性向けのローン商品「みずほMyWing」を取扱い開始

貯蓄 01/31 14:25

2014年01月30日(木)

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千葉銀行など地銀9行、地域再生・活性化ネットワーク構築--新たな価値を共創

貯蓄 01/30 15:34

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イオン銀行、みずほ信託銀行とのATM提携にかかる利用手数料を変更

貯蓄 01/30 15:24

2014年01月29日(水)

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JCBと群馬銀行が提携、「ぐんぎんネットDEローン」のサービスを開始

貯蓄 01/29 12:56

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住信SBIネット銀行、「外貨即時決済サービス」キャンペーンを開始

貯蓄 01/29 12:47

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じぶん銀行、1000円がもらえる「お友達紹介キャンペーン」を開始

貯蓄 01/29 12:41

2014年01月28日(火)

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イオン銀行、投資信託「イオングループ・ファンド」の取扱い開始

貯蓄 01/28 10:22

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シティバンク銀行、「住宅ローンお借入シミュレーション」の提供を開始

貯蓄 01/28 10:17

2014年01月27日(月)

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じぶん銀行、ATM手数料実質0円キャンペーン--新規口座開設したauの顧客限定

貯蓄 01/27 11:49

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東京スター銀行、正社員以外も対象「スターフィット住宅ローン」取扱い開始

貯蓄 01/27 11:37

2014年01月24日(金)

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新生銀行、パワースマート住宅ローン安心パックW発売記念キャンペーン開始

貯蓄 01/24 09:32

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ゆうちょ銀行、振替受払通知票Web照会サービスを開始

貯蓄 01/24 09:27

2014年01月23日(木)

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1月の"主要銀行貸出動向"、企業向け2期連続改善--個人向け2年半ぶり悪化

貯蓄 01/23 16:23

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みずほ銀行、朝日生命と共同開発の「みんなのかんたん医療保険」取扱い開始

貯蓄 01/23 12:21

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住信SBIネット銀行、給与振込キャンペーンを開始--抽せんで1万円プレゼント

貯蓄 01/23 12:09

2014年01月22日(水)

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横浜銀行、融資ファンド「<はまぎん>TKC経営支援ローン」の取扱いを開始

貯蓄 01/22 16:45

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ちばぎんひまわりラウンジ津田沼、ネット来店予約でアイスクリーム券を贈呈

貯蓄 01/22 16:40

2014年01月21日(火)

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住信SBIネット銀行、外貨預金買付時の為替コスト無料キャンペーンを実施

貯蓄 01/21 15:52

Top

セブン銀行、南日本銀行とATM利用提携を実施--入出金等のサービスが利用可能

貯蓄 01/21 15:48

2014年01月20日(月)

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千葉銀行、ちばぎん証券を通じて世界銀行「日経平均株価連動円建債券」販売

貯蓄 01/20 15:19

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新生銀行、住宅ローン金利を年0.1％優遇するキャンペーン--借り換えを応援

貯蓄 01/20 14:01

2014年01月17日(金)

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りそな銀行など、新たな個人向け商品・サービスを提供--ATM手数料の改定も

貯蓄 01/17 10:55

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セブン銀行、ネット口座振替申込サービス開始--口座振替契約をネット上で完結

貯蓄 01/17 10:43

2014年01月16日(木)

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楽天銀行、iPhone向け「楽天銀行アプリ」に外貨普通預金取引機能を追加

貯蓄 01/16 10:27

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セブン銀行、ダイレクトバンキングサービス開始記念し定期預金キャンペーン

貯蓄 01/16 10:24

2014年01月15日(水)

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セブン銀行、「ダイレクトバンキングサービス」開始--WEBサービスを全面刷新

貯蓄 01/15 18:20

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セブン銀行、"キラキラ感"あふれるデザインの女性向けキャッシュカードを発行

貯蓄 01/15 18:12

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日本初! セブン銀行口座のATM画面が9言語に! 外国人の方々が"使い心地"を体験

貯蓄 01/15 14:57

2014年01月14日(火)

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12月の"銀行貸出残高"、前年比2.6%増--26カ月連続プラス、預金も3.8%増

貯蓄 01/14 17:47

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