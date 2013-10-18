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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2013年10月31日(木)

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ゆうちょ銀行、不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」の提供開始

貯蓄 10/31 10:01

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新生銀行、関西限定の「3カ月もの円定期特別金利キャンペーン」--金利年0.5%

貯蓄 10/31 09:54

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第43回 35歳会社員女性、夫と合わせ月収48万円。第二子出産を機に会社を辞めていい?

貯蓄 10/31 08:00

2013年10月30日(水)

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東京スター銀行、「スターワン目的ローン」提供--"教育"や"医療"など4種類

貯蓄 10/30 12:06

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住信SBIネット銀行、預金総残高3兆1000億円突破--「ハイブリッド預金」人気

貯蓄 10/30 11:46

2013年10月29日(火)

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埼玉県内8金融機関など、県内の中小企業の再生を目的とする官民一体型ファンド

貯蓄 10/29 16:59

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500円の少額から可能! ソニー銀行が「外貨預金の積立購入」の取扱い開始

貯蓄 10/29 16:27

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みずほ銀行、"反社会的勢力"と本当に絶縁できるのか?--業務改善計画を提出

貯蓄 10/29 11:57

2013年10月28日(月)

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ゆうちょ銀行、トラベラーズチェックの販売を終了--来年3月末

貯蓄 10/28 20:45

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｢くりっく365｣アジア3通貨ペアの上場休止で取引最終日までに建玉決済を

貯蓄 10/28 20:40

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新生銀行キャッシュカード、ローソンやファミマのATMで24時間365日終日無料

貯蓄 10/28 17:35

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みずほ銀行の暴力団融資で調査報告、「問題融資は西堀頭取(当時)にも報告書」

貯蓄 10/28 16:45

2013年10月25日(金)

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みずほ銀行、暴力団融資問題で役員一斉処分の報道に「現時点で決定していない」

貯蓄 10/25 13:34

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ソニー銀行、「FX取引で毎月プレゼントをもらおう!」11月の内容を発表

貯蓄 10/25 10:40

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「auじぶんcard」を使って当てよう! 豪華賞品プレゼントキャンペーン

貯蓄 10/25 10:31

2013年10月24日(木)

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大和ネクスト銀行、個人顧客のフリーローン金利を11月1日に改定

貯蓄 10/24 09:27

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三井住友銀行、モンゴルにソウル支店ウランバートル出張所を開設

貯蓄 10/24 09:20

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第42回 27歳男性、月収19万円。ハワイでの挙式やマイホーム、彼女の夢をかなえたい

貯蓄 10/24 08:00

2013年10月23日(水)

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横浜銀行、「〈はまぎん〉環境格付融資制度」第1号案件の融資を実行

貯蓄 10/23 16:58

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ゆうちょ銀行、ボランティア貯金などが評価され「JICA国際協力感謝賞」受賞

貯蓄 10/23 16:48

2013年10月22日(火)

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三井住友銀行、対象年齢拡大など疾病保障付住宅ローンの商品ラインアップ拡充

貯蓄 10/22 11:25

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横浜銀行、小中高校生向け職業学習用Webサイト「神奈川県版あしたね」開設

貯蓄 10/22 11:04

2013年10月21日(月)

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千葉銀行、「ちばぎん災害復旧融資制度(平成25年10月台風26号災害)」取扱開始

貯蓄 10/21 12:46

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住信SBIネット銀行、元本保証の円預金「プレーオフ」資産運用応援キャンペーン

貯蓄 10/21 12:42

2013年10月18日(金)

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武蔵野銀行、「サービス付き高齢者向け住宅」応援ローンの取扱い開始

貯蓄 10/18 13:01

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じぶん銀行、「じぶんローン」のおまとめ・借り換えの希望が事前に申告可能に

貯蓄 10/18 12:49

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じぶん銀行、外貨仕組預金「外貨ステップアップ定期預金」の取扱いを開始

貯蓄 10/18 12:45

2013年10月17日(木)

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第41回 54歳主婦、夫の月収43万円。住宅ローンを無事に完済、老後を豊かにするには?

貯蓄 10/17 08:00

2013年10月16日(水)

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楽天銀行、満期特約定期預金「楽天エクステ預金(ステップアップ)」を開始

貯蓄 10/16 12:59

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セブン銀行、島根銀行とATM利用提携開始--11月5日から

貯蓄 10/16 12:53

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