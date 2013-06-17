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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2013年06月28日(金)

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みずほ銀行、「みずほダイレクト」を利用した不正送金が発生と発表

貯蓄 06/28 09:19

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第26回 23歳の新社会人女性、実家暮らしで月収14万円。30歳までに1000万円貯めたい!

貯蓄 06/28 07:00

2013年06月27日(木)

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地震発生で自動的に解約し普通預金に、手のひらで引出し可"震災対策定期預金"

貯蓄 06/27 11:39

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セブン銀行、海外送金サービス2周年記念キャンペーン--抽選で1万円贈呈など!

貯蓄 06/27 10:05

2013年06月26日(水)

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みずほ銀行、6/29午前0時～7/1午前8時までATMなど全オンラインサービス休止

貯蓄 06/26 18:47

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りそなグループ、10年の節目を迎え新たなコミュニケーションブランドを決定

貯蓄 06/26 14:40

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ソニー銀行、ブログやFacebookなど"ソーシャルメディア公式アカウント"開設

貯蓄 06/26 14:37

2013年06月24日(月)

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京都銀行、1500万円を上限とし贈与税が非課税となる「教育資金贈与信託」

貯蓄 06/24 12:47

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横浜銀行、手数料無料で孫などへ教育資金を一括贈与できる「教育預金」開始

貯蓄 06/24 12:42

2013年06月21日(金)

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常陽銀行、店舗ロビーで公衆無線LANサービス「docomo Wi-Fi」の提供を開始

貯蓄 06/21 11:55

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千葉銀行、プレゼントがもらえる夏のグッド・スマイルキャンペーン--7月から

貯蓄 06/21 11:52

2013年06月20日(木)

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常陽銀行、地元特産品がもらえる株主優待制度のWeb申込み受付を開始

貯蓄 06/20 12:06

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住信SBIネット銀行、外貨の送金受取サービスなどを対象にキャンペーン開始

貯蓄 06/20 12:03

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第25回 32歳パート勤務、夫と合わせ月収30万円。子供もあと2人、持ち家もほしい!!

貯蓄 06/20 10:12

2013年06月19日(水)

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ジャパンネット銀行、本人確認資料をスマートフォンで送信できるアプリ提供

貯蓄 06/19 12:55

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じぶん銀行が開業5周年! 10万円分の旅行券などが当たるキャンペーン開始

貯蓄 06/19 10:33

2013年06月18日(火)

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楽天銀行、為替特約定期預金(通貨変動型)『楽天デュアル定期預金』取り扱い

貯蓄 06/18 11:15

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セブン銀行、サマータイム制を実施--ワークライフバランス促進と節電対策で

貯蓄 06/18 11:05

2013年06月17日(月)

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地方にも"アベノミクス効果"!?--6月の地方経済、「持ち直しが続いている」

貯蓄 06/17 12:50

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大垣共立銀行、最大5口座の入出金明細などを閲覧・保存できる「スマホ通帳」

貯蓄 06/17 11:47

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セブン銀行、定期預金に特別金利を適用「夏の定期預金キャンペーン」

貯蓄 06/17 11:38

2013年06月14日(金)

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円安の影響を受けている事業者向け融資「円安対策特別支援枠」--伊予銀行

貯蓄 06/14 12:52

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南都銀行、大阪の「あべのハルカス近鉄本店タワー館」にキャッシュコーナー

貯蓄 06/14 12:46

2013年06月13日(木)

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楽天銀行、定期に最大年0.5%の特別金利を適用する夏のボーナスキャンペーン

貯蓄 06/13 11:00

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ジャパンネット銀行、「Kindle Fire HD」などが当たるボーナスキャンペーン

貯蓄 06/13 10:56

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第24回 35歳専業主婦、月収25万円。どんな保険に入ったらいいか、全く分かりません

貯蓄 06/13 08:00

2013年06月12日(水)

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積立で100万円貯める(後編)

貯蓄 06/12 08:00

2013年06月11日(火)

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スマホなどで簡単に口座開設が可能、「じぶん銀行FX」の取扱いを開始

貯蓄 06/11 16:23

2013年06月10日(月)

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三井住友銀行、祖父母などから孫への教育資金の贈与を支援する普通預金開始

貯蓄 06/10 17:59

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住信SBIネット銀行、住宅ローン借換えでもれなく5万円をプレゼント

貯蓄 06/10 17:53

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