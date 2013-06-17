「銀行」の最新情報・話題まとめ
2013年06月28日(金)
みずほ銀行、「みずほダイレクト」を利用した不正送金が発生と発表
貯蓄 06/28 09:19
2013年06月27日(木)
地震発生で自動的に解約し普通預金に、手のひらで引出し可"震災対策定期預金"
貯蓄 06/27 11:39
セブン銀行、海外送金サービス2周年記念キャンペーン--抽選で1万円贈呈など!
貯蓄 06/27 10:05
2013年06月26日(水)
みずほ銀行、6/29午前0時～7/1午前8時までATMなど全オンラインサービス休止
貯蓄 06/26 18:47
りそなグループ、10年の節目を迎え新たなコミュニケーションブランドを決定
貯蓄 06/26 14:40
ソニー銀行、ブログやFacebookなど"ソーシャルメディア公式アカウント"開設
貯蓄 06/26 14:37
2013年06月24日(月)
京都銀行、1500万円を上限とし贈与税が非課税となる「教育資金贈与信託」
貯蓄 06/24 12:47
横浜銀行、手数料無料で孫などへ教育資金を一括贈与できる「教育預金」開始
貯蓄 06/24 12:42
2013年06月21日(金)
常陽銀行、店舗ロビーで公衆無線LANサービス「docomo Wi-Fi」の提供を開始
貯蓄 06/21 11:55
千葉銀行、プレゼントがもらえる夏のグッド・スマイルキャンペーン--7月から
貯蓄 06/21 11:52
2013年06月20日(木)
常陽銀行、地元特産品がもらえる株主優待制度のWeb申込み受付を開始
貯蓄 06/20 12:06
住信SBIネット銀行、外貨の送金受取サービスなどを対象にキャンペーン開始
貯蓄 06/20 12:03
2013年06月19日(水)
ジャパンネット銀行、本人確認資料をスマートフォンで送信できるアプリ提供
貯蓄 06/19 12:55
じぶん銀行が開業5周年! 10万円分の旅行券などが当たるキャンペーン開始
貯蓄 06/19 10:33
2013年06月18日(火)
楽天銀行、為替特約定期預金(通貨変動型)『楽天デュアル定期預金』取り扱い
貯蓄 06/18 11:15
セブン銀行、サマータイム制を実施--ワークライフバランス促進と節電対策で
貯蓄 06/18 11:05
2013年06月17日(月)
地方にも"アベノミクス効果"!?--6月の地方経済、「持ち直しが続いている」
貯蓄 06/17 12:50
大垣共立銀行、最大5口座の入出金明細などを閲覧・保存できる「スマホ通帳」
貯蓄 06/17 11:47
セブン銀行、定期預金に特別金利を適用「夏の定期預金キャンペーン」
貯蓄 06/17 11:38
2013年06月14日(金)
円安の影響を受けている事業者向け融資「円安対策特別支援枠」--伊予銀行
貯蓄 06/14 12:52
南都銀行、大阪の「あべのハルカス近鉄本店タワー館」にキャッシュコーナー
貯蓄 06/14 12:46
2013年06月13日(木)
楽天銀行、定期に最大年0.5%の特別金利を適用する夏のボーナスキャンペーン
貯蓄 06/13 11:00
ジャパンネット銀行、「Kindle Fire HD」などが当たるボーナスキャンペーン
貯蓄 06/13 10:56
2013年06月12日(水)
積立で100万円貯める(後編)
貯蓄 06/12 08:00
2013年06月11日(火)
スマホなどで簡単に口座開設が可能、「じぶん銀行FX」の取扱いを開始
貯蓄 06/11 16:23
2013年06月10日(月)
三井住友銀行、祖父母などから孫への教育資金の贈与を支援する普通預金開始
貯蓄 06/10 17:59
住信SBIネット銀行、住宅ローン借換えでもれなく5万円をプレゼント
貯蓄 06/10 17:53
バックナンバー
|2019
|2018
|2017