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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2013年04月30日(火)

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イオン銀行、年利息0.3%の保険付定期預金「こども預金」取扱い--5/12まで

貯蓄 04/30 11:41

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セブン銀行、宮城県の荒浜児童館を支援する「クリック募金」寄付金を贈呈

貯蓄 04/30 11:31

2013年04月26日(金)

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埼玉りそな銀行、「AED」を支店や出張所など全拠点に設置

貯蓄 04/26 11:58

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住信SBIネット銀行、住宅ローン取扱額が1兆4000億円を突破--5年7カ月で

貯蓄 04/26 11:50

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「アベノミクス」を資産運用にどういかせばいい?--シティバンク銀行に聞く

貯蓄 04/26 09:40

2013年04月25日(木)

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京都銀行、伝票自動作成などの新たな機能を備えた「新営業店システム」導入

貯蓄 04/25 11:44

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ソニー銀行、現金3000円がもらえる「ご家族・ご友人紹介キャンペーン」開始

貯蓄 04/25 11:37

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「アベノミクス」はなぜ"衝撃"なのか? シティバンク銀行・尾河眞樹氏に聞く

貯蓄 04/25 10:29

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第18回 32歳、産休中。復職後は月収37万円。両親と同居中、二世帯住宅にしたいが…

貯蓄 04/25 08:00

2013年04月24日(水)

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電話で医療保険・がん保険に加入--「みずほ銀行 保険コールセンター」開設

貯蓄 04/24 11:03

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マルチデバイス対応「みずほ銀行アプリ」が「MCPC award 2013奨励賞」受賞

貯蓄 04/24 10:59

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複数の預金残高やカード使用額を同時確認、iPhone/iPadアプリ「Moneytree」

貯蓄 04/24 10:51

2013年04月23日(火)

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福岡にも"都会のオアシス"が登場--あおぞら銀行、福岡支店を6月17日に移転

貯蓄 04/23 12:13

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ソニー銀行口座への外貨建て送金や海外からの円建て送金着金手数料が無料に

貯蓄 04/23 12:09

2013年04月22日(月)

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ソニー銀行、「FX取引で毎月プレゼントをもらおう!」の5月の実施内容を発表

貯蓄 04/22 11:47

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セブン銀行、島根銀行とのATMの利用提携を今秋から開始

貯蓄 04/22 11:37

2013年04月19日(金)

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auじぶんcardサイトの登録などで1万円分のじぶんポイントをプレゼント

貯蓄 04/19 15:48

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住信SBIネット銀行、女性向けネット専用住宅ローン「アンジェリーナ」開始

貯蓄 04/19 15:43

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レシートをiPhone・iPadのカメラで撮影して自動読取り! 「Zaim」に新機能

貯蓄 04/19 15:32

2013年04月18日(木)

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常陽銀行、個人向けネットバンキングのスマートフォン向けサービスを開始

貯蓄 04/18 10:11

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京都銀行が大阪市中央区に「大阪営業部」設置、阪神エリアの営業体制を強化

貯蓄 04/18 09:46

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第17回 30歳のOL、一人暮らしで月収28万円。「年100万円」確実に貯められる方法は?

貯蓄 04/18 08:00

2013年04月17日(水)

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東京スター銀行、不動産を担保とした「中小企業応援ローン」の取扱い開始

貯蓄 04/17 09:32

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33日で1000億円増加! 住信SBIネット銀行の預金総残高、2兆8000億円を突破

貯蓄 04/17 09:24

2013年04月16日(火)

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横浜銀行、孫などへの教育資金が非課税になる「教育資金贈与信託」を開始

貯蓄 04/16 09:39

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セブン銀行、高知銀行・伊予銀行とATMの利用提携--4月22日より開始

貯蓄 04/16 09:34

2013年04月15日(月)

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ソニー銀行がブラジルレアル普通預金の取引時間拡大、日本の祝日も取引可能

貯蓄 04/15 10:59

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住信SBIネット銀行、年5%の南アフリカランド定期預金・特別金利キャンペーン

貯蓄 04/15 10:53

2013年04月12日(金)

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伊予銀行、目的積立預金「ほほえみプラン」で1万円分クオカードプレゼント

貯蓄 04/12 09:40

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ジャパンネット銀行、Visaデビットのリニューアル記念で3つのキャンペーン

貯蓄 04/12 09:37

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