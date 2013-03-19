「銀行」の最新情報・話題まとめ
2013年03月29日(金)
七十七銀行、「楽天イーグルス応援定期預金2013」の取扱い開始--金利上乗せ
貯蓄 03/29 09:50
楽天銀行、東京都と特別区(23区)の公金の取り扱いを4月から開始
貯蓄 03/29 09:45
2013年03月28日(木)
大垣共立銀行が全国金融機関"初"のドライブスルー型店舗をオープン
貯蓄 03/28 17:31
武蔵野銀行が全営業店にタブレット端末「iPad」を導入、顧客への提案力強化
貯蓄 03/28 09:52
セブン銀行、四国銀行とATMの利用提携を4月15日より開始
貯蓄 03/28 09:46
2013年03月27日(水)
じぶん銀行、「じぶんローン」「キャッシュワン」のサービスを拡充
貯蓄 03/27 12:37
住信SBIネット銀行、第一生命とNTTファイナンスとの口座振替サービスを開始
貯蓄 03/27 12:33
2013年03月26日(火)
大和ネクスト銀行、「プレミアムサービス」対象顧客の円定期預金金利を優遇
貯蓄 03/26 11:06
ソニー銀行、図書カードなどがもらえる春のフレッシャーズ応援キャンペーン
貯蓄 03/26 10:57
2013年03月25日(月)
じぶん銀行、スマホアプリに「電子マネーリーダー」追加--残高の確認が可能
貯蓄 03/25 12:02
三井住友銀行、インドの首都のニューデリーに支店を開設し営業を開始
貯蓄 03/25 11:49
銀行トリビア 第22回 亡くなった人の銀行口座はどうなるの? "休眠口座"って何?
貯蓄 03/25 08:00
2013年03月22日(金)
毎月の積立預金、母親の61.7%が「していない」
貯蓄 03/22 11:35
口座管理・家計簿ツール「MoneyLook for 住信SBIネット銀行」サービス開始
貯蓄 03/22 10:56
楽天銀行、1年目の定期金利が最長10年まで延長される「楽天エクステ預金」
貯蓄 03/22 10:26
2013年03月21日(木)
ジャパンネット銀行、FX PLUSで新規ストリーミング注文に決済注文機能追加
貯蓄 03/21 15:56
じぶん銀行が個人預金残高5千億円突破大感謝祭第2弾、年5%の米ドル定期預金
貯蓄 03/21 15:48
2013年03月19日(火)
キャッシュカードがあればネットで"残高照会"など可能、千葉銀行新サービス
貯蓄 03/19 12:25
住信SBIネット銀行、毎月自動的に資金移動ができる定額自動入金サービス
貯蓄 03/19 12:17
2013年03月18日(月)
山口銀行と北九州銀行、年2%の「退職記念」特別金利定期預金の取扱い開始
貯蓄 03/18 10:01
スルガ銀行、特別金利を上乗せした「相続定期預金」の新規取り扱い開始
貯蓄 03/18 09:57
2013年03月15日(金)
住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆7000億円突破--SBIハイブリッド預金増
貯蓄 03/15 15:38
足利銀行、スマートフォン専用ページの提供を開始
貯蓄 03/15 15:34
2013年03月14日(木)
千葉銀行、「点字ICキャッシュカード」を18日より取扱い開始
貯蓄 03/14 11:15
七十七銀行、北海道銀行と業務提携--宮城県と北海道の交流支援を促進
貯蓄 03/14 11:08
2013年03月13日(水)
楽天銀行totoサイトから今シーズン初の「BIG」1等6億円が当せん!!
貯蓄 03/13 15:31
ソニー銀行、スマートフォンサイトで外国為替証拠金取引(FX)の取扱い開始
貯蓄 03/13 15:26
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