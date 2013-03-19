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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2013年03月29日(金)

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七十七銀行、「楽天イーグルス応援定期預金2013」の取扱い開始--金利上乗せ

貯蓄 03/29 09:50

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楽天銀行、東京都と特別区(23区)の公金の取り扱いを4月から開始

貯蓄 03/29 09:45

2013年03月28日(木)

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大垣共立銀行が全国金融機関"初"のドライブスルー型店舗をオープン

貯蓄 03/28 17:31

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武蔵野銀行が全営業店にタブレット端末「iPad」を導入、顧客への提案力強化

貯蓄 03/28 09:52

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セブン銀行、四国銀行とATMの利用提携を4月15日より開始

貯蓄 03/28 09:46

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第14回 25歳OL、月収18万円。27歳までに400万円貯めたいけどうまくいきません

貯蓄 03/28 08:00

2013年03月27日(水)

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じぶん銀行、「じぶんローン」「キャッシュワン」のサービスを拡充

貯蓄 03/27 12:37

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住信SBIネット銀行、第一生命とNTTファイナンスとの口座振替サービスを開始

貯蓄 03/27 12:33

2013年03月26日(火)

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大和ネクスト銀行、「プレミアムサービス」対象顧客の円定期預金金利を優遇

貯蓄 03/26 11:06

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ソニー銀行、図書カードなどがもらえる春のフレッシャーズ応援キャンペーン

貯蓄 03/26 10:57

2013年03月25日(月)

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じぶん銀行、スマホアプリに「電子マネーリーダー」追加--残高の確認が可能

貯蓄 03/25 12:02

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三井住友銀行、インドの首都のニューデリーに支店を開設し営業を開始

貯蓄 03/25 11:49

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銀行トリビア 第22回 亡くなった人の銀行口座はどうなるの? "休眠口座"って何?

貯蓄 03/25 08:00

2013年03月22日(金)

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毎月の積立預金、母親の61.7%が「していない」

貯蓄 03/22 11:35

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口座管理・家計簿ツール「MoneyLook for 住信SBIネット銀行」サービス開始

貯蓄 03/22 10:56

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楽天銀行、1年目の定期金利が最長10年まで延長される「楽天エクステ預金」

貯蓄 03/22 10:26

2013年03月21日(木)

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ジャパンネット銀行、FX PLUSで新規ストリーミング注文に決済注文機能追加

貯蓄 03/21 15:56

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じぶん銀行が個人預金残高5千億円突破大感謝祭第2弾、年5%の米ドル定期預金

貯蓄 03/21 15:48

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第13回 34歳会社員女性。第2子出産後は専業主婦希望、だが夫の収入だけだと不安…

貯蓄 03/21 08:00

2013年03月19日(火)

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キャッシュカードがあればネットで"残高照会"など可能、千葉銀行新サービス

貯蓄 03/19 12:25

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住信SBIネット銀行、毎月自動的に資金移動ができる定額自動入金サービス

貯蓄 03/19 12:17

2013年03月18日(月)

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山口銀行と北九州銀行、年2%の「退職記念」特別金利定期預金の取扱い開始

貯蓄 03/18 10:01

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スルガ銀行、特別金利を上乗せした「相続定期預金」の新規取り扱い開始

貯蓄 03/18 09:57

2013年03月15日(金)

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住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆7000億円突破--SBIハイブリッド預金増

貯蓄 03/15 15:38

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足利銀行、スマートフォン専用ページの提供を開始

貯蓄 03/15 15:34

2013年03月14日(木)

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千葉銀行、「点字ICキャッシュカード」を18日より取扱い開始

貯蓄 03/14 11:15

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七十七銀行、北海道銀行と業務提携--宮城県と北海道の交流支援を促進

貯蓄 03/14 11:08

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第12回 24歳のOL、実家暮らしで月収18万円。5年以内の結婚を希望、やるべき事は?

貯蓄 03/14 09:28

2013年03月13日(水)

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楽天銀行totoサイトから今シーズン初の「BIG」1等6億円が当せん!!

貯蓄 03/13 15:31

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ソニー銀行、スマートフォンサイトで外国為替証拠金取引(FX)の取扱い開始

貯蓄 03/13 15:26

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