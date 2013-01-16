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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2013年01月31日(木)

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第6回 27歳独身の男性会社員、手取りは22万円。寮を出た後はどう暮らせばいい?

貯蓄 01/31 08:00

2013年01月30日(水)

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足利銀行、教育ローン・マイカーローンで「リトライ型スキーム」の取扱開始

貯蓄 01/30 09:52

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ソニー銀行、Windows 8アプリ「カンタン外貨チャート」をリリース

貯蓄 01/30 09:43

2013年01月29日(火)

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広島銀行、インターネット専用支店「ひろぎんネット支店」を3月11日に創設

貯蓄 01/29 09:58

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京都銀行、「寺町二条支店」が6/17に「京都市役所前支店」として新築開店

貯蓄 01/29 09:51

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伊予銀行、スマホなどで事前に窓口混雑状況を確認できるWebサービスを開始

貯蓄 01/29 09:38

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セブン銀、ニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」へ寄付金

貯蓄 01/29 09:32

2013年01月25日(金)

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住信SBIネット銀行、抽せんで5000円当たるネットローン借換えキャンペーン

貯蓄 01/25 10:03

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イオン銀行、最大年0.35%の特別金利適用「生活応援 定期預金キャンペーン」

貯蓄 01/25 09:53

2013年01月24日(木)

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三井住友銀行、SMBCダイレクトなど活用し生保の非対面提案・募集を本格展開

貯蓄 01/24 11:14

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セブン銀行、「海外送金サービス」受取国にミャンマーを追加--2月1日から

貯蓄 01/24 10:59

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第5回 35歳女性会社員、夫に持病あり。団信に入れない場合、いくらの家なら買える?

貯蓄 01/24 08:00

2013年01月23日(水)

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りそな銀行と埼玉りそな銀行、法人向けに中国人民元建外貨預金の取扱い開始

貯蓄 01/23 10:32

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大垣共立銀行、"オリジナル画面"が作れるなどATM「パパット」新サービス

貯蓄 01/23 10:23

2013年01月22日(火)

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セブン銀行、個人顧客向けの「普通預金金利」を年0.100%に変更--2月から

貯蓄 01/22 11:01

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常陽銀行、7店舗を"個人特化型"店舗に--山方支店・戸頭支店・北浦支店など

貯蓄 01/22 10:54

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セブン銀行、富山銀行とのATMの利用提携を開始

貯蓄 01/22 10:47

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住信SBIネット銀行、JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」が終日無料で利用可能

貯蓄 01/22 10:31

2013年01月18日(金)

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『グリーンジャンボ宝くじ』2/14発売、1等・前後賞で史上最高の5億5千万円

貯蓄 01/18 21:16

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ソニー銀行、「FX取引で毎月プレゼントをもらおう!」を2月も実施

貯蓄 01/18 10:23

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住信SBIネット銀行、抽せんで1万円が当たる「新生活応援キャンペーン」開始

貯蓄 01/18 10:14

2013年01月17日(木)

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山口銀行など、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの取扱いを開始

貯蓄 01/17 10:09

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山陰合同銀行、カード会員向けに「美肌・姫神の湯 玉造温泉キャンペーン」

貯蓄 01/17 10:01

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第4回 42歳女性会社員、長男はまだ4歳。学資保険以外に「教育費」で打つ手はある?

貯蓄 01/17 08:30

2013年01月16日(水)

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セブン銀行、みちのく銀行とのATM利用提携を21日開始

貯蓄 01/16 15:55

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ソニー銀行、マネックス証券との金融商品仲介サービス開始--海外株式も提供

貯蓄 01/16 15:49

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池田泉州銀行、個人向けネットバンキングで「中国人民元建て外貨預金」開始

貯蓄 01/16 14:54

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住信SBIネット銀行、豪ドル定期預金年4.00%の特別金利キャンペーンを開始

貯蓄 01/16 14:48

2013年01月11日(金)

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広島銀行が「外貨定期預金」キャンペーン、金利優遇と為替手数料無料

貯蓄 01/11 09:46

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静岡銀行、静岡県浜松市中区に"ミニ店舗"「佐鳴台支店」を17日新規オープン

貯蓄 01/11 09:40

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