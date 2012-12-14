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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2012年12月28日(金)

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これで合格確実!? お守りになる"落ちない葉っぱ"プレゼント--もみじ銀行

貯蓄 12/28 10:00

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株式配当金の受取件数に応じて現金プレゼント、楽天銀行が新プログラム

貯蓄 12/28 09:49

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ゆうちょ銀行、1月1日～3日は各種サービスの取扱い休止--ATMの取扱いも不可

貯蓄 12/28 09:40

2012年12月27日(木)

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セブン銀行、「なりすましメール」防止策として送信ドメイン認証機能を追加

貯蓄 12/27 11:01

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千葉銀、ネットバンキング・モバイルバンキングのちばぎんマイアクセス刷新

貯蓄 12/27 10:56

2012年12月26日(水)

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投資信託関係書類をWebで閲覧可、第四銀行が「だいし電子交付サービス」

貯蓄 12/26 13:12

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三井住友銀行、スマートフォン向けに「店舗・ATM検索」アプリの提供を開始

貯蓄 12/26 12:59

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楽天銀行、口座開設すると6カ月間ATM利用手数料の無料回数を月5回まで保証

貯蓄 12/26 10:51

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不景気が直撃!? お年玉の支払い総額、4回目の調査で初めて減少

貯蓄 12/26 10:41

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三菱東京UFJ銀行、112万人の顧客情報を紛失と発表--追加調査で判明

貯蓄 12/26 09:28

2012年12月21日(金)

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"アジアビジネス"へのサービス提供、大垣共立銀行が「アジア共立会」を設立

貯蓄 12/21 09:57

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じぶん銀行、カブドットコム証券との金融商品仲介開始--スマホで口座開設可

貯蓄 12/21 09:45

2012年12月20日(木)

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日銀、10兆円の追加金融緩和を決定--中長期的な物価の安定について検討

貯蓄 12/20 15:00

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イオン銀行ダイレクト、スマホ専用画面でパソコンと同様のサービスが利用可

貯蓄 12/20 11:14

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ジャパンネット銀行のワンタイムデビット、1つのカード番号の繰り返し利用可

貯蓄 12/20 11:06

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フィリピンの人にとってXmasは特別! 「クリスマス送金」について聞きました!

貯蓄 12/20 09:00

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第2回 41歳会社員、妻と合わせ月収42万円。第2子が生まれ生命保険を見直したい

貯蓄 12/20 08:30

2012年12月19日(水)

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シティバンク、オンラインで投信申込手数料キャッシュバックキャンペーン

貯蓄 12/19 10:25

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じぶん銀行、米ドル1カ月もの定期預金金利が年5%「HAPPY Xmasキャンペーン」

貯蓄 12/19 10:02

2012年12月18日(火)

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武蔵野銀行、ネットバンキング不正使用防止対策ソフトの無償提供を開始

貯蓄 12/18 12:51

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ソフトバンクモバイルとNTTドコモ、みずほ銀行で公衆無線LANサービス提供

貯蓄 12/18 12:43

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福岡銀行、北九州市小倉北区の北九州営業部と行橋市の行橋支店リニューアル

貯蓄 12/18 12:31

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セブン銀行、2013年春ごろより高知銀行とのATM利用提携を実施

貯蓄 12/18 12:25

2012年12月14日(金)

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静岡銀の女性マーケティングチームが企画、"住宅購入 Before 積立"など提供

貯蓄 12/14 10:31

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ソニー銀行、Android版「MONEYKit-PostPet カンタンおこづかいメモHD」提供

貯蓄 12/14 10:13

2012年12月13日(木)

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2013年秋、セブン銀行「新・おサイフ口座」誕生--WEBでもカンタン・便利に

貯蓄 12/13 12:07

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免許証撮影でデータ自動取り込み、じぶん銀行がスマホ向け"口座開設アプリ"

貯蓄 12/13 11:58

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あなたの家計簿見せて! "給料減少時代"の家計診断 第1回 33歳で共働き、月収51万円だが年俸制。マイホームと第2子の両方ほしい

貯蓄 12/13 09:00

2012年12月12日(水)

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auじぶんcardの"じぶんポイント"の"auポイント"への自動移行でキャンペーン

貯蓄 12/12 10:10

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住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆4000億円を突破--"効果的に預金積上げ"

貯蓄 12/12 09:59

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