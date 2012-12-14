「銀行」の最新情報・話題まとめ
2012年12月28日(金)
これで合格確実!? お守りになる"落ちない葉っぱ"プレゼント--もみじ銀行
貯蓄 12/28 10:00
株式配当金の受取件数に応じて現金プレゼント、楽天銀行が新プログラム
貯蓄 12/28 09:49
ゆうちょ銀行、1月1日～3日は各種サービスの取扱い休止--ATMの取扱いも不可
貯蓄 12/28 09:40
2012年12月27日(木)
セブン銀行、「なりすましメール」防止策として送信ドメイン認証機能を追加
貯蓄 12/27 11:01
千葉銀、ネットバンキング・モバイルバンキングのちばぎんマイアクセス刷新
貯蓄 12/27 10:56
2012年12月26日(水)
投資信託関係書類をWebで閲覧可、第四銀行が「だいし電子交付サービス」
貯蓄 12/26 13:12
三井住友銀行、スマートフォン向けに「店舗・ATM検索」アプリの提供を開始
貯蓄 12/26 12:59
楽天銀行、口座開設すると6カ月間ATM利用手数料の無料回数を月5回まで保証
貯蓄 12/26 10:51
不景気が直撃!? お年玉の支払い総額、4回目の調査で初めて減少
貯蓄 12/26 10:41
三菱東京UFJ銀行、112万人の顧客情報を紛失と発表--追加調査で判明
貯蓄 12/26 09:28
2012年12月21日(金)
"アジアビジネス"へのサービス提供、大垣共立銀行が「アジア共立会」を設立
貯蓄 12/21 09:57
じぶん銀行、カブドットコム証券との金融商品仲介開始--スマホで口座開設可
貯蓄 12/21 09:45
2012年12月20日(木)
日銀、10兆円の追加金融緩和を決定--中長期的な物価の安定について検討
貯蓄 12/20 15:00
イオン銀行ダイレクト、スマホ専用画面でパソコンと同様のサービスが利用可
貯蓄 12/20 11:14
ジャパンネット銀行のワンタイムデビット、1つのカード番号の繰り返し利用可
貯蓄 12/20 11:06
フィリピンの人にとってXmasは特別! 「クリスマス送金」について聞きました!
貯蓄 12/20 09:00
2012年12月19日(水)
シティバンク、オンラインで投信申込手数料キャッシュバックキャンペーン
貯蓄 12/19 10:25
じぶん銀行、米ドル1カ月もの定期預金金利が年5%「HAPPY Xmasキャンペーン」
貯蓄 12/19 10:02
2012年12月18日(火)
武蔵野銀行、ネットバンキング不正使用防止対策ソフトの無償提供を開始
貯蓄 12/18 12:51
ソフトバンクモバイルとNTTドコモ、みずほ銀行で公衆無線LANサービス提供
貯蓄 12/18 12:43
福岡銀行、北九州市小倉北区の北九州営業部と行橋市の行橋支店リニューアル
貯蓄 12/18 12:31
セブン銀行、2013年春ごろより高知銀行とのATM利用提携を実施
貯蓄 12/18 12:25
2012年12月14日(金)
静岡銀の女性マーケティングチームが企画、"住宅購入 Before 積立"など提供
貯蓄 12/14 10:31
ソニー銀行、Android版「MONEYKit-PostPet カンタンおこづかいメモHD」提供
貯蓄 12/14 10:13
2012年12月13日(木)
2013年秋、セブン銀行「新・おサイフ口座」誕生--WEBでもカンタン・便利に
貯蓄 12/13 12:07
免許証撮影でデータ自動取り込み、じぶん銀行がスマホ向け"口座開設アプリ"
貯蓄 12/13 11:58
2012年12月12日(水)
auじぶんcardの"じぶんポイント"の"auポイント"への自動移行でキャンペーン
貯蓄 12/12 10:10
住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆4000億円を突破--"効果的に預金積上げ"
貯蓄 12/12 09:59
バックナンバー
|2019
|2018
|2017