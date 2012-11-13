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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2012年11月30日(金)

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スルガ銀行、ANA支店などでマイルや宝くじがもらえる定期預金キャンペーン

貯蓄 11/30 10:58

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みずほ銀行など、日本企業のASEAN進出支援を目的に国際協力銀行と覚書締結

貯蓄 11/30 10:28

2012年11月29日(木)

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武蔵野銀行、「耐震対策支援融資」の取扱い開始--通常より低い金利で利用可

貯蓄 11/29 10:56

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ジャパンネット銀行の個人向け無担保ローン、利用限度額を最高1000万円に

貯蓄 11/29 10:34

2012年11月28日(水)

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Android端末対応、外貨預金でのスマホアプリを提供 - 住信SBIネット銀行

貯蓄 11/28 12:27

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みずほ銀行、東京都港区台場のホテルで夫婦やカップル対象にマネーセミナー

貯蓄 11/28 12:19

2012年11月27日(火)

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住信SBIネット銀行、「豪ドル定期預金 特別金利キャンペーン」を実施

貯蓄 11/27 16:54

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セブン銀行、三重銀行とのATM利用提携を2013年4月めどに実施

貯蓄 11/27 16:48

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ソニー銀行、ソニー製品やAmazonギフト券などが当たる冬のボーナス特別企画

貯蓄 11/27 16:43

2012年11月22日(木)

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静岡銀行、「金利割引券」配布--教育ローンなど4つのローンが年0.5%割引き

貯蓄 11/22 12:51

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関西アーバン銀行、インターネット投信のサービスを26日から開始

貯蓄 11/22 12:40

2012年11月21日(水)

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日銀法改正論議、白川総裁「中央銀行の独立性は、歴史の教訓踏まえて確立」

貯蓄 11/21 17:41

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京都銀行でパート職員が713万円を着服、「ローンの弁済や生活費に充当」

貯蓄 11/21 16:27

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大垣共立銀行、「2012 冬の資産づくり応援キャンペーン」を12月から実施

貯蓄 11/21 09:30

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「ちば興銀ダイレクト」でスマートフォン専用画面の取扱開始--千葉興業銀行

貯蓄 11/21 09:00

2012年11月20日(火)

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武蔵野銀行、創業60周年を機に全店のロビーにAED(自動体外式除細動器)設置

貯蓄 11/20 10:59

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「JNB-FX PLUS」で対象通貨ペアが毎週替わる『FX週替わりキャンペーン』

貯蓄 11/20 10:54

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滋賀銀行、滋賀県高島市勝野に伝統的景観に配慮の「高島支店」新築オープン

貯蓄 11/20 10:06

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住信SBIネット銀行、外貨預金でのiPhoneに対応したアプリを提供

貯蓄 11/20 09:59

2012年11月19日(月)

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銀行トリビア 第19回 「銀行」はなぜ「金行」ではない?

貯蓄 11/19 10:00

2012年11月16日(金)

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愛媛銀行、"しろくまピース"の誕生日を祝い金利上乗せ定期預金の取扱い開始

貯蓄 11/16 10:26

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投信や外貨預金などでギフトプレゼント! 資産運用キャンペーン--三井住友銀

貯蓄 11/16 10:09

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モバイルバンキング専用アプリのインストール、約7割が「不安」と回答

貯蓄 11/16 09:48

2012年11月15日(木)

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池田泉州銀行、「ICキャッシュカード店頭即時発行」の取扱いを来年3月開始

貯蓄 11/15 11:58

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静岡銀行、静岡県浜松市に"ミニ店舗"「山下支店山下出張所」を新規オープン

貯蓄 11/15 11:46

2012年11月14日(水)

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常陽銀行、茨城県北相馬郡利根町の利根支店を12月にリニューアルオープン

貯蓄 11/14 13:40

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埼玉りそな銀行、埼玉県日高市の日高支店を現店舗駐車場跡地に新築移転

貯蓄 11/14 13:36

2012年11月13日(火)

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三菱東京UFJ銀行、顧客情報を紛失したと発表--約560万人分の過去の取引記録

貯蓄 11/13 19:52

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大阪府大阪市高麗橋に営業の中核拠点として「大阪営業部」新築移転--京都銀

貯蓄 11/13 12:44

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トマトなのにキューリ?! カードローン「Q-Li」の取扱いを開始 - トマト銀行

貯蓄 11/13 12:38

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