「銀行」の最新情報・話題まとめ
2012年11月30日(金)
スルガ銀行、ANA支店などでマイルや宝くじがもらえる定期預金キャンペーン
貯蓄 11/30 10:58
みずほ銀行など、日本企業のASEAN進出支援を目的に国際協力銀行と覚書締結
貯蓄 11/30 10:28
2012年11月29日(木)
武蔵野銀行、「耐震対策支援融資」の取扱い開始--通常より低い金利で利用可
貯蓄 11/29 10:56
ジャパンネット銀行の個人向け無担保ローン、利用限度額を最高1000万円に
貯蓄 11/29 10:34
2012年11月28日(水)
Android端末対応、外貨預金でのスマホアプリを提供 - 住信SBIネット銀行
貯蓄 11/28 12:27
みずほ銀行、東京都港区台場のホテルで夫婦やカップル対象にマネーセミナー
貯蓄 11/28 12:19
2012年11月27日(火)
住信SBIネット銀行、「豪ドル定期預金 特別金利キャンペーン」を実施
貯蓄 11/27 16:54
セブン銀行、三重銀行とのATM利用提携を2013年4月めどに実施
貯蓄 11/27 16:48
ソニー銀行、ソニー製品やAmazonギフト券などが当たる冬のボーナス特別企画
貯蓄 11/27 16:43
2012年11月22日(木)
静岡銀行、「金利割引券」配布--教育ローンなど4つのローンが年0.5%割引き
貯蓄 11/22 12:51
関西アーバン銀行、インターネット投信のサービスを26日から開始
貯蓄 11/22 12:40
2012年11月21日(水)
日銀法改正論議、白川総裁「中央銀行の独立性は、歴史の教訓踏まえて確立」
貯蓄 11/21 17:41
京都銀行でパート職員が713万円を着服、「ローンの弁済や生活費に充当」
貯蓄 11/21 16:27
大垣共立銀行、「2012 冬の資産づくり応援キャンペーン」を12月から実施
貯蓄 11/21 09:30
「ちば興銀ダイレクト」でスマートフォン専用画面の取扱開始--千葉興業銀行
貯蓄 11/21 09:00
2012年11月20日(火)
武蔵野銀行、創業60周年を機に全店のロビーにAED(自動体外式除細動器)設置
貯蓄 11/20 10:59
「JNB-FX PLUS」で対象通貨ペアが毎週替わる『FX週替わりキャンペーン』
貯蓄 11/20 10:54
滋賀銀行、滋賀県高島市勝野に伝統的景観に配慮の「高島支店」新築オープン
貯蓄 11/20 10:06
住信SBIネット銀行、外貨預金でのiPhoneに対応したアプリを提供
貯蓄 11/20 09:59
2012年11月19日(月)
銀行トリビア 第19回 「銀行」はなぜ「金行」ではない?
貯蓄 11/19 10:00
2012年11月16日(金)
愛媛銀行、"しろくまピース"の誕生日を祝い金利上乗せ定期預金の取扱い開始
貯蓄 11/16 10:26
投信や外貨預金などでギフトプレゼント! 資産運用キャンペーン--三井住友銀
貯蓄 11/16 10:09
モバイルバンキング専用アプリのインストール、約7割が「不安」と回答
貯蓄 11/16 09:48
2012年11月15日(木)
池田泉州銀行、「ICキャッシュカード店頭即時発行」の取扱いを来年3月開始
貯蓄 11/15 11:58
静岡銀行、静岡県浜松市に"ミニ店舗"「山下支店山下出張所」を新規オープン
貯蓄 11/15 11:46
2012年11月14日(水)
常陽銀行、茨城県北相馬郡利根町の利根支店を12月にリニューアルオープン
貯蓄 11/14 13:40
埼玉りそな銀行、埼玉県日高市の日高支店を現店舗駐車場跡地に新築移転
貯蓄 11/14 13:36
2012年11月13日(火)
三菱東京UFJ銀行、顧客情報を紛失したと発表--約560万人分の過去の取引記録
貯蓄 11/13 19:52
大阪府大阪市高麗橋に営業の中核拠点として「大阪営業部」新築移転--京都銀
貯蓄 11/13 12:44
トマトなのにキューリ?! カードローン「Q-Li」の取扱いを開始 - トマト銀行
貯蓄 11/13 12:38
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