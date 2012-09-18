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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2012年09月28日(金)

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千趣会、iPhone/Android版家計簿アプリ『貯まるメモ』 - 動くキャラが助言

貯蓄 09/28 15:40

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群馬銀行、ネットバンキング「住宅ローン金利選択サービス」の取扱い開始

貯蓄 09/28 10:10

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群馬銀行、ホームページからの口座開設サービスで外貨普通預金の取扱い開始

貯蓄 09/28 10:08

2012年09月27日(木)

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みずほ銀行、ネットバンキングで不正取引が発生 - 不審な電子メールに注意

貯蓄 09/27 20:27

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セブン銀行、徳島銀行・香川銀行と10月からATMの利用提携を開始

貯蓄 09/27 12:01

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楽天銀行、Android向けアプリケーションから本人確認書類など提出が可能に

貯蓄 09/27 11:58

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じぶん銀行がアプリ刷新、AndroidスマートフォンからEdyチャージ利用可能に

貯蓄 09/27 09:39

2012年09月26日(水)

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住信SBIネット銀行、「SBIハイブリッド預金」の取引システムに関し特許取得

貯蓄 09/26 15:10

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セブン銀行、JR東京駅丸の内北口ドーム内でATMサービス開始

貯蓄 09/26 15:07

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第16回 取引ツール『マーケットスピード』が人気! 幅広い商品がそろう「楽天証券」

貯蓄 09/26 08:30

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"週休2日制"が導入のきっかけだった? 知れば知るほど深い『銀行ATMの歴史』

貯蓄 09/26 08:00

2012年09月25日(火)

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山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行、「宝くじ付定期預金」を期間限定で発売

貯蓄 09/25 15:46

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静岡銀行、教育ローンがお得になる「金利割引券」を12月21日まで配布中

貯蓄 09/25 15:44

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老後の費用、8割が"年金で賄えない"--うち6割が"他の資金で準備できてない"

貯蓄 09/25 13:53

2012年09月24日(月)

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銀行トリビア 第15回 「前島密」が作った郵便貯金、『ゆうちょ銀行』になって何が変わった？

貯蓄 09/24 08:00

2012年09月21日(金)

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山陰合同銀行、ネットでカードローンの契約手続きが完了するサービス開始

貯蓄 09/21 15:38

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キャッシュカードと「SUGOCA」一体化、西日本シティ銀とJR九州が提携カード

貯蓄 09/21 15:35

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スルガ銀行、『世界の投信王』オフィシャル・サポーターに--特別賞など授与

貯蓄 09/21 12:07

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銀行の「高額報酬」平均、従業員は"三井住友銀行"が9200万円で最高額

貯蓄 09/21 11:48

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第15回 投資情報をタイムリー&ダイレクトに伝える『モーニングスター』

貯蓄 09/21 10:17

2012年09月20日(木)

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中国銀行、インターネット・モバイルバンキングサービスの機能を拡張

貯蓄 09/20 13:24

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ソニー銀行が社会人応援企画! "新規口座開設＋給与振込"で1万円プレゼント

貯蓄 09/20 13:23

2012年09月19日(水)

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三井住友銀行など、ネットによる銀行・証券口座連携サービスを開始

貯蓄 09/19 14:13

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セブン銀行、"ボノロンの森環境活動"の中で富士山クラブなどに寄付金贈呈

貯蓄 09/19 14:09

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みずほ銀行、スマホでの口座開設の申込み・各種資料請求手続のサービス開始

貯蓄 09/19 14:05

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セブン銀行、日比谷線など東京メトロの6路線9駅にセブン銀行ATMを順次設置

貯蓄 09/19 14:02

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「コンビニ新聞」編集長が語る - 『コンビニATM誕生物語』

貯蓄 09/19 08:30

2012年09月18日(火)

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イオンクレジットサービスとイオン銀行が経営統合へ

貯蓄 09/18 10:34

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大垣共立銀行、“手のひら”だけで取引可能な｢生体認証ATM｣の取扱い開始

貯蓄 09/18 10:17

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機能を絞って安価に - 七十七銀行が法人・個人事業主向けネットバンキング

貯蓄 09/18 10:11

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