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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2012年07月30日(月)

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銀行トリビア 第11回 「ネット銀行」、一般の銀行と違うのは"ネットで取引"することだけ?

貯蓄 07/30 08:00

2012年07月27日(金)

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金利差し引き幅最大2.6%、「むさしの奨学ローン 教育サポートキャンペーン」

貯蓄 07/27 12:40

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ジャパンネット銀行口座で「Yahoo!ポイント」がもらえるキャンペーン開始

貯蓄 07/27 12:16

2012年07月26日(木)

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JCBの口座振替登録がペーパーレスに、住信SBIネット銀がオンライン受付開始

貯蓄 07/26 13:26

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スルガ銀行、シニア向け定期預金の預入限度額を1000万円から1億円に拡大

貯蓄 07/26 11:15

2012年07月25日(水)

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西日本シティ銀行、「NCBほけんプラザ」を新たに2拠点開設

貯蓄 07/25 18:02

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大和ネクスト銀行、外貨預金の取扱いを31日から開始 - 取扱い通貨は5通貨

貯蓄 07/25 17:58

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じぶん銀行、四半期ベースで"初の黒字"達成 - 口座数増・カードローン拡大

貯蓄 07/25 12:47

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第7回 ゲーム感覚で楽しく使えるので長続き! クラウド家計簿『Oink Note』

貯蓄 07/25 08:00

2012年07月24日(火)

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ソニー銀行、「投資信託の購入で現金プレゼント」キャンペーンを実施

貯蓄 07/24 15:24

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ジャパンネット銀行、「九州北部豪雨災害」への義援金を受け付け

貯蓄 07/24 15:22

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"中小企業金融円滑化法"、中小企業の約1割が申請 - 申込率の1位は富山県

貯蓄 07/24 12:07

2012年07月20日(金)

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千葉銀行がタブレット端末導入、専用アプリ開発 - 渉外担当者の提案力強化

貯蓄 07/20 13:00

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八千代銀行、オフィスで取引可能「八千代外為ネット受付サービス」を開始

貯蓄 07/20 12:53

2012年07月19日(木)

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じぶん銀行、3カ月もの外貨定期預金「金利アップキャンペーン」を実施

貯蓄 07/19 19:14

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セブン銀行、ブラジル銀行の支店にセブン銀行ATMを設置

貯蓄 07/19 19:06

2012年07月18日(水)

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伊予銀行、香港支店で人民元の取扱い業務を開始

貯蓄 07/18 15:38

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新生銀行、外貨定期預金「夏の特別金利キャンペーン」を実施

貯蓄 07/18 15:35

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ゆうちょ銀行本店・東京中央郵便局が"JPタワー"にリニューアルオープン!

貯蓄 07/18 13:33

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第6回 銀行やカード会社と連携、自動で家計簿を作成する『OCN家計簿』

貯蓄 07/18 08:00

2012年07月17日(火)

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銀行トリビア 第10回 銀行の『為替ディーラー』って何をしているの? どんな人ならなれる?

貯蓄 07/17 08:00

2012年07月13日(金)

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あおぞら銀行、個人向け外貨定期預金「あおぞらレアル定期」の募集開始

貯蓄 07/13 20:39

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住信SBIネット銀行、「Resta（リスタ）」契約でマックカードプレゼントを実施

貯蓄 07/13 20:33

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顧客満足度、"対面銀行"は三井住友銀・"新形態銀行"は住信SBIネット銀が1位

貯蓄 07/13 10:53

2012年07月12日(木)

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山梨中央銀行、ATMに「両替機能」と「時間外手数料表示機能」を追加

貯蓄 07/12 09:42

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じぶんローン「返済日前Eメールお知らせサービス」を開始 - じぶん銀行

貯蓄 07/12 09:37

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住信SBIネット銀行、NZドルと南アランド定期預金の特別金利キャンペーン

貯蓄 07/12 09:24

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イオン銀行、ネット専用ファンド「夏の購入時手数料半額セール!」を実施

貯蓄 07/12 09:20

2012年07月11日(水)

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第5回 「男性にも家計簿を」との思いで開設、主婦からも支持! 『俺家計簿』

貯蓄 07/11 08:00

2012年07月10日(火)

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ショッピングポイント1500ポイント贈呈、「ソニーカード」入会キャンペーン

貯蓄 07/10 17:20

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