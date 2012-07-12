「銀行」の最新情報・話題まとめ
2012年07月30日(月)
銀行トリビア 第11回 「ネット銀行」、一般の銀行と違うのは"ネットで取引"することだけ?
貯蓄 07/30 08:00
2012年07月27日(金)
金利差し引き幅最大2.6%、「むさしの奨学ローン 教育サポートキャンペーン」
貯蓄 07/27 12:40
ジャパンネット銀行口座で「Yahoo!ポイント」がもらえるキャンペーン開始
貯蓄 07/27 12:16
2012年07月26日(木)
JCBの口座振替登録がペーパーレスに、住信SBIネット銀がオンライン受付開始
貯蓄 07/26 13:26
スルガ銀行、シニア向け定期預金の預入限度額を1000万円から1億円に拡大
貯蓄 07/26 11:15
2012年07月25日(水)
西日本シティ銀行、「NCBほけんプラザ」を新たに2拠点開設
貯蓄 07/25 18:02
大和ネクスト銀行、外貨預金の取扱いを31日から開始 - 取扱い通貨は5通貨
貯蓄 07/25 17:58
じぶん銀行、四半期ベースで"初の黒字"達成 - 口座数増・カードローン拡大
貯蓄 07/25 12:47
2012年07月24日(火)
ソニー銀行、「投資信託の購入で現金プレゼント」キャンペーンを実施
貯蓄 07/24 15:24
ジャパンネット銀行、「九州北部豪雨災害」への義援金を受け付け
貯蓄 07/24 15:22
"中小企業金融円滑化法"、中小企業の約1割が申請 - 申込率の1位は富山県
貯蓄 07/24 12:07
2012年07月20日(金)
千葉銀行がタブレット端末導入、専用アプリ開発 - 渉外担当者の提案力強化
貯蓄 07/20 13:00
八千代銀行、オフィスで取引可能「八千代外為ネット受付サービス」を開始
貯蓄 07/20 12:53
2012年07月19日(木)
じぶん銀行、3カ月もの外貨定期預金「金利アップキャンペーン」を実施
貯蓄 07/19 19:14
セブン銀行、ブラジル銀行の支店にセブン銀行ATMを設置
貯蓄 07/19 19:06
2012年07月18日(水)
伊予銀行、香港支店で人民元の取扱い業務を開始
貯蓄 07/18 15:38
新生銀行、外貨定期預金「夏の特別金利キャンペーン」を実施
貯蓄 07/18 15:35
ゆうちょ銀行本店・東京中央郵便局が"JPタワー"にリニューアルオープン!
貯蓄 07/18 13:33
2012年07月17日(火)
銀行トリビア 第10回 銀行の『為替ディーラー』って何をしているの? どんな人ならなれる?
貯蓄 07/17 08:00
2012年07月13日(金)
あおぞら銀行、個人向け外貨定期預金「あおぞらレアル定期」の募集開始
貯蓄 07/13 20:39
住信SBIネット銀行、「Resta（リスタ）」契約でマックカードプレゼントを実施
貯蓄 07/13 20:33
顧客満足度、"対面銀行"は三井住友銀・"新形態銀行"は住信SBIネット銀が1位
貯蓄 07/13 10:53
2012年07月12日(木)
山梨中央銀行、ATMに「両替機能」と「時間外手数料表示機能」を追加
貯蓄 07/12 09:42
じぶんローン「返済日前Eメールお知らせサービス」を開始 - じぶん銀行
貯蓄 07/12 09:37
住信SBIネット銀行、NZドルと南アランド定期預金の特別金利キャンペーン
貯蓄 07/12 09:24
イオン銀行、ネット専用ファンド「夏の購入時手数料半額セール!」を実施
貯蓄 07/12 09:20
2012年07月11日(水)
2012年07月10日(火)
ショッピングポイント1500ポイント贈呈、「ソニーカード」入会キャンペーン
貯蓄 07/10 17:20
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