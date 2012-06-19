「銀行」の最新情報・話題まとめ
2012年06月29日(金)
定期預金の金利表示など、じぶん銀行がスマホ向けアプリをバージョンアップ
貯蓄 06/29 15:41
住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆3000億円を突破！
貯蓄 06/29 15:33
サラリーマンの"1回の飲み代"、調査史上最低の2,860円に--2009年比で半減
貯蓄 06/29 15:25
中央ろうきんの「ピンクリボン運動」支援、寄付金額の実績が972万円に
貯蓄 06/29 15:01
2012年06月28日(木)
セブン銀行、個人向け口座数が100万口座を突破 - 口座受付開始から11年で
貯蓄 06/28 16:37
北海道銀行、"働く女性"を応援する『道銀住宅ローン「リラ」』取扱い開始
貯蓄 06/28 12:40
ATMでの新サービスの試行開始、顧客に最適な商品・サービス紹介 - 静岡銀行
貯蓄 06/28 12:36
2012年06月27日(水)
スルガ銀行、円定期預金で「夏のボーナスキャンペーン」を実施
貯蓄 06/27 14:36
為替手数料と豪ドル建定期預金の金利優遇、りそな銀が外貨預金キャンペーン
貯蓄 06/27 14:32
2012年06月26日(火)
住信SBIネット銀行、「円定期預金特別金利＆新規口座開設プレゼント」を実施
貯蓄 06/26 09:22
新生銀行、人民元・ブラジルレアル・トルコリラの外貨預金の取扱いを開始
貯蓄 06/26 09:18
2012年06月25日(月)
"金融犯罪"撲滅最前線! 再び増加する『振り込め詐欺』阻止の取組みを聞く
貯蓄 06/25 13:00
2012年06月22日(金)
スマホからもOK、静岡銀行が「住宅ローン ネット審査キャンペーン」実施中!
貯蓄 06/22 09:50
じぶん銀行、香港上海銀行と銀行代理業に関する委託契約を締結
貯蓄 06/22 09:45
2012年06月21日(木)
"毎月貯蓄している"という大学生、自宅生・自宅外生とも金額増加 - 伊予銀
貯蓄 06/21 16:43
じぶん銀行、「円→豪ドル」為替手数料優遇キャンペーンを実施
貯蓄 06/21 16:36
2012年06月20日(水)
りそな銀行、金銭と「エンディングノート」を預かる『心の信託』の取扱開始
貯蓄 06/20 17:46
みずほコーポレート銀、ブラジル中堅銀行のウェストエルビー・ブラジル買収
貯蓄 06/20 17:18
投信購入で販売手数料半額キャッシュバック! ジャパンネット銀キャンペーン
貯蓄 06/20 14:58
愛媛銀行、スマホ専用のホームページを開設 - 見やすさ・操作しやすさ配慮
貯蓄 06/20 14:53
2012年06月19日(火)
横浜銀行、ネットバンキングでスマホ専用画面の提供を開始
貯蓄 06/19 14:04
店頭窓口でも届出印の代わりにICカードで取引可、三菱東京UFJ銀行が8月開始
貯蓄 06/19 14:00
2012年06月18日(月)
銀行トリビア 第8回 一般窓口以外の銀行の「相談コーナー」、何を"相談"しているの?
貯蓄 06/18 08:00
2012年06月15日(金)
北陸銀行、「ほくぎんダイレクトA」のスマホ専用画面でのサービスを開始
貯蓄 06/15 14:32
大和ネクスト銀行の「お金の増やし方」コラム、個人向け国債の運用法を紹介
貯蓄 06/15 14:30
2012年06月14日(木)
スルガ銀行の宝くじ付き定期預金、ドリームジャンボ1億円当せん者が2人誕生!
貯蓄 06/14 16:02
四国銀行、ネットバンキングのセキュリティ強化とスマホ対応を実施
貯蓄 06/14 15:51
2012年06月13日(水)
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