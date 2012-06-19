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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2012年06月29日(金)

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定期預金の金利表示など、じぶん銀行がスマホ向けアプリをバージョンアップ

貯蓄 06/29 15:41

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住信SBIネット銀行、預金総残高が2兆3000億円を突破！

貯蓄 06/29 15:33

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サラリーマンの"1回の飲み代"、調査史上最低の2,860円に--2009年比で半減

貯蓄 06/29 15:25

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中央ろうきんの「ピンクリボン運動」支援、寄付金額の実績が972万円に

貯蓄 06/29 15:01

2012年06月28日(木)

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セブン銀行、個人向け口座数が100万口座を突破 - 口座受付開始から11年で

貯蓄 06/28 16:37

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北海道銀行、"働く女性"を応援する『道銀住宅ローン「リラ」』取扱い開始

貯蓄 06/28 12:40

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ATMでの新サービスの試行開始、顧客に最適な商品・サービス紹介 - 静岡銀行

貯蓄 06/28 12:36

2012年06月27日(水)

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スルガ銀行、円定期預金で「夏のボーナスキャンペーン」を実施

貯蓄 06/27 14:36

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為替手数料と豪ドル建定期預金の金利優遇、りそな銀が外貨預金キャンペーン

貯蓄 06/27 14:32

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第3回 "ツンデレメール"で散財が防止できる!? 『散財.com』

貯蓄 06/27 08:00

2012年06月26日(火)

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住信SBIネット銀行、「円定期預金特別金利＆新規口座開設プレゼント」を実施

貯蓄 06/26 09:22

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新生銀行、人民元・ブラジルレアル・トルコリラの外貨預金の取扱いを開始

貯蓄 06/26 09:18

2012年06月25日(月)

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"金融犯罪"撲滅最前線! 再び増加する『振り込め詐欺』阻止の取組みを聞く

貯蓄 06/25 13:00

2012年06月22日(金)

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スマホからもOK、静岡銀行が「住宅ローン ネット審査キャンペーン」実施中!

貯蓄 06/22 09:50

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じぶん銀行、香港上海銀行と銀行代理業に関する委託契約を締結

貯蓄 06/22 09:45

2012年06月21日(木)

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"毎月貯蓄している"という大学生、自宅生・自宅外生とも金額増加 - 伊予銀

貯蓄 06/21 16:43

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じぶん銀行、「円→豪ドル」為替手数料優遇キャンペーンを実施

貯蓄 06/21 16:36

2012年06月20日(水)

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りそな銀行、金銭と「エンディングノート」を預かる『心の信託』の取扱開始

貯蓄 06/20 17:46

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みずほコーポレート銀、ブラジル中堅銀行のウェストエルビー・ブラジル買収

貯蓄 06/20 17:18

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投信購入で販売手数料半額キャッシュバック! ジャパンネット銀キャンペーン

貯蓄 06/20 14:58

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愛媛銀行、スマホ専用のホームページを開設 - 見やすさ・操作しやすさ配慮

貯蓄 06/20 14:53

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第2回 家計簿を付けるのが楽しくなる! 『うきうき家計簿』

貯蓄 06/20 08:00

2012年06月19日(火)

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横浜銀行、ネットバンキングでスマホ専用画面の提供を開始

貯蓄 06/19 14:04

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店頭窓口でも届出印の代わりにICカードで取引可、三菱東京UFJ銀行が8月開始

貯蓄 06/19 14:00

2012年06月18日(月)

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銀行トリビア 第8回 一般窓口以外の銀行の「相談コーナー」、何を"相談"しているの?

貯蓄 06/18 08:00

2012年06月15日(金)

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北陸銀行、「ほくぎんダイレクトA」のスマホ専用画面でのサービスを開始

貯蓄 06/15 14:32

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大和ネクスト銀行の「お金の増やし方」コラム、個人向け国債の運用法を紹介

貯蓄 06/15 14:30

2012年06月14日(木)

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スルガ銀行の宝くじ付き定期預金、ドリームジャンボ1億円当せん者が2人誕生!

貯蓄 06/14 16:02

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四国銀行、ネットバンキングのセキュリティ強化とスマホ対応を実施

貯蓄 06/14 15:51

2012年06月13日(水)

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上手に活用して"快適"マネーライフ! 『お金の管理』便利ツール 第1回 簡単&豊富なカスタマイズ機能が人気! 『ネット家計簿ココマネ』

貯蓄 06/13 11:03

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