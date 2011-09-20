ワーク＆ライフ

会員ページ

お知らせ

「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2011年09月30日(金)

No image

オリックス銀行誕生で記念キャンペーン、現金100万円やギフトカード当たる

貯蓄 09/30 11:24

Top

群馬銀行が10月に新サービス、Web口座振替受付とネットからの口座開設

貯蓄 09/30 11:09

No image

"60周年"にちなみ特別金利年0.06%、千葉興銀が定期預金『ハッピーコレクト』

貯蓄 09/30 10:51

Top

風評被害で苦しむ福島の食品などをネット販売、『こでらんに ふくしま!』

貯蓄 09/30 10:32

2011年09月29日(木)

Top

セブン銀行のATM、設置台数が1万6000台を突破 - サービス開始10年で

貯蓄 09/29 16:03

No image

セブン銀行のWebサイト、トップページなど一部ページでスマートフォン対応

貯蓄 09/29 15:46

No image

節電や太陽光発電装置の設置を支援、関西アーバン銀行が環境配慮の3商品

貯蓄 09/29 15:27

Top

多忙な人の収支管理に便利! 三井住友銀行がAndroidアプリ『すまーと収支』

貯蓄 09/29 13:00

2011年09月28日(水)

No image

利用が多い項目で画面構成、七十七銀行がスマートフォン用サイトを10/3提供

貯蓄 09/28 17:20

Top

佐賀銀行のカードローン専用カード、セブン銀行ATMで10/11から利用可能に

貯蓄 09/28 17:08

2011年09月27日(火)

Top

創立70周年を記念、山梨中銀「自動継続外貨定期預金」特別金利キャンペーン

貯蓄 09/27 11:02

No image

PC・モバイル申込限定、横浜銀行がマイカーローン(一般型)金利キャンペーン

貯蓄 09/27 10:40

No image

イオン銀行ダイレクト、初回ログインパスワード再発行申込みが携帯でも可

貯蓄 09/27 10:01

Top

田舎の母も大ファンに! 「セブン銀行ATM」の使い方を教えてみた

貯蓄 09/27 10:00

2011年09月26日(月)

No image

カードローン「したく」、ゆうちょ銀行の110店舗で新たに取り扱い開始

貯蓄 09/26 17:01

Top

ネットで預金口座振替の申込み手続きが可、伊予銀行が新サービスを開始

貯蓄 09/26 14:29

No image

"当たり"がでたら当選金、七十七銀行が「投資信託スクラッチキャンペーン」

貯蓄 09/26 14:06

Top

災害復旧の資金ニーズに迅速に対応、七十七銀行の「七十七災害対策ローン」

貯蓄 09/26 11:58

2011年09月22日(木)

No image

特別金利「年0.33%」を適用、定期預金『YM燦燦(さんさん)定期』限定発売

貯蓄 09/22 16:24

Top

台風15号の豪雨災害の被災者に特別融資、事業者・個人向けに - 十六銀行

貯蓄 09/22 15:50

2011年09月21日(水)

Top

常陽銀行とセブン-イレブンが共同企画、「JOYO CARD Plus」でキャンペーン

貯蓄 09/21 12:38

No image

ソニー銀行が10周年記念、"急成長の秘密"が書かれた本を100人にプレゼント

貯蓄 09/21 12:19

2011年09月20日(火)

Top

ジャパンネット銀行、「台風12号災害義援金」の受け付けを開始

貯蓄 09/20 17:10

Top

三菱東京UFJ銀を偽装、件名が「You Have (1) New Message!」のメールに注意

貯蓄 09/20 15:22

Top

ゆうちょ銀行、「定額貯金」「定期貯金」などの金利引き下げを実施

貯蓄 09/20 14:44

No image

京葉銀行の「アルファダイレクトバンキング」、ネットで申込みが可能に

貯蓄 09/20 11:18

No image

スマホもOK、海外でもネットで「SMBCダイレクト」の利用可 - 三井住友銀行

貯蓄 09/20 10:53

2011年09月16日(金)

No image

北九州銀行が新設店舗2カ店を設置へ、「コレットプラス」と「新宮支店」

貯蓄 09/16 14:08

No image

災害や盗難の備えとして関心高まる貸金庫、広島銀行が新規契約キャンペーン

貯蓄 09/16 13:36

No image

新生銀行の口座保有者、DMに返送するだけでチューリッヒの傷害保険に加入可

貯蓄 09/16 13:15

最初へ 1 3 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    すんなり読めたら職場のヒーロー!? 難読苗字クイズ
  2. 2

    42社が参画するキャッシュレスキャンペーンの詳細をGW前にチェック!
  3. 3

    非正規雇用者6割が正社員を希望 - 正社員就業していない理由は?
  4. 4

    読めそうだけど、わからない……難読苗字クイズ
  5. 5

    仕事のストレス度が低い都道府県ランキング、1位は? - 4位に東京都
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む