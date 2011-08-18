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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2011年08月31日(水)

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四国銀行が9/1から｢ATM定期預金」キャンペーン、金利上乗せやプレゼント

貯蓄 08/31 14:01

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広島銀行、キャッシュカード・ダイレクトバンキング利用カードを即時発行

貯蓄 08/31 13:43

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ジャパンネット銀行、「円高体感 海外旅行へ行こう!」キャンペーンを開始

貯蓄 08/31 13:06

2011年08月30日(火)

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八十二銀行、教育ローンキャンペーンを9月1日から実施

貯蓄 08/30 15:31

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佐賀銀行、「米ドル建て外貨預金」の為替手数料優遇キャンペーン

貯蓄 08/30 15:06

2011年08月29日(月)

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東京スター銀行、「オフセット定期預金＜仕組み預金＞」を9月1日から販売

貯蓄 08/29 18:20

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島根銀行、「しまぎんおまとめローン」金利引下げキャンペーンを開始

貯蓄 08/29 14:06

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ソニー銀行、ログイン前サービスサイトで『住宅ローンシミュレーション』

貯蓄 08/29 13:36

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山梨中央銀行が創立70周年を記念、投資信託キャンペーンを9/1から開始

貯蓄 08/29 11:59

2011年08月26日(金)

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岩手銀行、「オープン型外貨定期預金キャンペーン」を8/29から実施

貯蓄 08/26 16:52

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やまぎんカップ山口県女子サッカー選手権大会、決勝戦を9/4に開催

貯蓄 08/26 15:59

No image

東京スター銀行、モバイルでの外貨普通預金サービスを8/29から開始

貯蓄 08/26 14:52

2011年08月25日(木)

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岩手銀行が大槌町仮庁舎敷地内に出張所を開設、ATMの利用が可能に

貯蓄 08/25 16:46

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こんなに便利・安全だとは知らなかった! 「セブン銀行ATM」編集者が初体験

貯蓄 08/25 10:00

2011年08月24日(水)

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節電のために「1千万円以上」投資したという事業所も - 愛媛県内で調査

貯蓄 08/24 20:03

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ジャパンネット銀行、WEBサイトで震災復興の募金活動を行う団体を紹介

貯蓄 08/24 19:41

2011年08月23日(火)

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三菱東京UFJダイレクト、外貨普通預金の預入時為替手数料優遇キャンペーン

貯蓄 08/23 16:50

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「YMセゾンカード」第3回の地域貢献寄付を実施、広島・山口・北九州で

貯蓄 08/23 16:34

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住信SBIネット銀行、外貨預金買付時の「為替コスト無料キャンペーン」開始

貯蓄 08/23 16:13

2011年08月22日(月)

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住信SBIネット銀行、住宅ローン「変動金利引下げキャンペーン」期間延長

貯蓄 08/22 14:51

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楽天銀行と楽天証券、口座連携サービス『マネーブリッジ』サービス拡大

貯蓄 08/22 14:17

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特別金利で利用可、北國マイカーローン「ハッピードライブキャンペーン2」

貯蓄 08/22 13:48

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「ゆうちょダイレクト」9/21からスマホ対応、iPhoneやAndroid端末で利用可

貯蓄 08/22 12:01

2011年08月19日(金)

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広島銀行、満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」の募集を実施

貯蓄 08/19 14:19

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日本郵政グループの今夏の節電対策、郵便局・店舗などで軽装化を拡大

貯蓄 08/19 12:40

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住信SBIネット銀行、預金総残高が1兆9000億円を突破と発表

貯蓄 08/19 12:05

2011年08月18日(木)

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京都銀行が東日本大震災復興応援キャンペーン、投信購入金額に合わせて寄付

貯蓄 08/18 15:20

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大和ネクスト銀行、9月1日から「第2弾! 特別金利キャンペーン」

貯蓄 08/18 15:02

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静岡銀行、モバイルバンキングで定期預金の預け入れが可能に

貯蓄 08/18 14:35

2011年08月17日(水)

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岩手銀行、テレマーケティングによる医療保険の販売を9/1から開始

貯蓄 08/17 10:30

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