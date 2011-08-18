「銀行」の最新情報・話題まとめ
2011年08月31日(水)
四国銀行が9/1から｢ATM定期預金」キャンペーン、金利上乗せやプレゼント
貯蓄 08/31 14:01
広島銀行、キャッシュカード・ダイレクトバンキング利用カードを即時発行
貯蓄 08/31 13:43
ジャパンネット銀行、「円高体感 海外旅行へ行こう!」キャンペーンを開始
貯蓄 08/31 13:06
2011年08月30日(火)
八十二銀行、教育ローンキャンペーンを9月1日から実施
貯蓄 08/30 15:31
佐賀銀行、「米ドル建て外貨預金」の為替手数料優遇キャンペーン
貯蓄 08/30 15:06
2011年08月29日(月)
東京スター銀行、「オフセット定期預金＜仕組み預金＞」を9月1日から販売
貯蓄 08/29 18:20
島根銀行、「しまぎんおまとめローン」金利引下げキャンペーンを開始
貯蓄 08/29 14:06
ソニー銀行、ログイン前サービスサイトで『住宅ローンシミュレーション』
貯蓄 08/29 13:36
山梨中央銀行が創立70周年を記念、投資信託キャンペーンを9/1から開始
貯蓄 08/29 11:59
2011年08月26日(金)
岩手銀行、「オープン型外貨定期預金キャンペーン」を8/29から実施
貯蓄 08/26 16:52
やまぎんカップ山口県女子サッカー選手権大会、決勝戦を9/4に開催
貯蓄 08/26 15:59
東京スター銀行、モバイルでの外貨普通預金サービスを8/29から開始
貯蓄 08/26 14:52
2011年08月25日(木)
岩手銀行が大槌町仮庁舎敷地内に出張所を開設、ATMの利用が可能に
貯蓄 08/25 16:46
こんなに便利・安全だとは知らなかった! 「セブン銀行ATM」編集者が初体験
貯蓄 08/25 10:00
2011年08月24日(水)
節電のために「1千万円以上」投資したという事業所も - 愛媛県内で調査
貯蓄 08/24 20:03
ジャパンネット銀行、WEBサイトで震災復興の募金活動を行う団体を紹介
貯蓄 08/24 19:41
2011年08月23日(火)
三菱東京UFJダイレクト、外貨普通預金の預入時為替手数料優遇キャンペーン
貯蓄 08/23 16:50
「YMセゾンカード」第3回の地域貢献寄付を実施、広島・山口・北九州で
貯蓄 08/23 16:34
住信SBIネット銀行、外貨預金買付時の「為替コスト無料キャンペーン」開始
貯蓄 08/23 16:13
2011年08月22日(月)
住信SBIネット銀行、住宅ローン「変動金利引下げキャンペーン」期間延長
貯蓄 08/22 14:51
楽天銀行と楽天証券、口座連携サービス『マネーブリッジ』サービス拡大
貯蓄 08/22 14:17
特別金利で利用可、北國マイカーローン「ハッピードライブキャンペーン2」
貯蓄 08/22 13:48
「ゆうちょダイレクト」9/21からスマホ対応、iPhoneやAndroid端末で利用可
貯蓄 08/22 12:01
2011年08月19日(金)
広島銀行、満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」の募集を実施
貯蓄 08/19 14:19
日本郵政グループの今夏の節電対策、郵便局・店舗などで軽装化を拡大
貯蓄 08/19 12:40
住信SBIネット銀行、預金総残高が1兆9000億円を突破と発表
貯蓄 08/19 12:05
2011年08月18日(木)
京都銀行が東日本大震災復興応援キャンペーン、投信購入金額に合わせて寄付
貯蓄 08/18 15:20
大和ネクスト銀行、9月1日から「第2弾! 特別金利キャンペーン」
貯蓄 08/18 15:02
静岡銀行、モバイルバンキングで定期預金の預け入れが可能に
貯蓄 08/18 14:35
2011年08月17日(水)
岩手銀行、テレマーケティングによる医療保険の販売を9/1から開始
貯蓄 08/17 10:30
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