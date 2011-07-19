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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2011年07月29日(金)

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革命家・孫文と長崎出身の梅屋庄吉を身近に感じて - 十八銀行がロビー展

貯蓄 07/29 15:36

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「イオン銀行」を装った不審な電子メールに注意呼びかけ

貯蓄 07/29 15:14

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住信SBIネット銀行が「インターネット募金」開始、口座から簡単に募金可

貯蓄 07/29 15:04

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大宮アルディージャを応援! 武蔵野銀行が定期預金キャンペーンを実施

貯蓄 07/29 14:53

2011年07月28日(木)

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オリックス信託銀、無担保ローンでJCBギフトカード贈呈するキャンペーン

貯蓄 07/28 12:45

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じぶん銀行、スマートフォンサイトからの口座開設が可能に

貯蓄 07/28 12:06

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楽天銀行がスマートフォン向けアプリをバージョンアップ、専用サイトも構築

貯蓄 07/28 11:48

2011年07月27日(水)

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インターネットバンキングの不正利用に注意呼びかけ - 北海道銀・足利銀

貯蓄 07/27 12:19

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宮崎銀行、個人向けローンの「来店不要型」商品を拡充

貯蓄 07/27 11:54

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山梨中銀がマイカーローン特別金利キャンペーン、「エコカー向け」も対象

貯蓄 07/27 11:40

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東北銀行が陸前高田で「移動店舗」を導入、ATMを搭載し銀行窓口も併設

貯蓄 07/27 11:24

2011年07月26日(火)

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女性のための会員制サービス「L'sクラブ」、大垣共立銀行が8/1から提供

貯蓄 07/26 19:23

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楽天銀行が10周年記念、「ネット活用した新金融サービス」テーマに懸賞論文

貯蓄 07/26 09:30

2011年07月25日(月)

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七十七銀行の「77オープン型外貨定期預金」、金利上乗せキャンペーン開始

貯蓄 07/25 15:03

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『志国高知 龍馬ふるさと博』を応援! 高知銀行がキャンペーン定期預金

貯蓄 07/25 14:48

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「au one toto」でBIG購入、じぶん銀行決済で支払うと抽選で3千円を贈呈!

貯蓄 07/25 14:31

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コンビニATMを手数料0円で利用できるリアルテク公開! ～地方銀行編～

貯蓄 07/25 12:00

2011年07月22日(金)

Top

モバイルバンキング利用拡大は「スマートフォン」が鍵? 楽天リサーチ調査

貯蓄 07/22 18:13

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iPhoneアプリ版『MONEYKit-PostPet カンタンおこづかいメモ』に新機能

貯蓄 07/22 11:59

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「フラット35」審査が最短3営業日で完了、『楽天銀行ファストパス』

貯蓄 07/22 11:28

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残高照会や振込・振替が可能、住信SBIネット銀行がスマートフォンアプリ

貯蓄 07/22 09:00

2011年07月21日(木)

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抽選でプレゼント、「スマホでじぶん銀行！Suicaチャージキャンペーン」

貯蓄 07/21 16:58

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最先端の治療技術も紹介、がん啓発の展示会『がんを知る展』 - 京葉銀行

貯蓄 07/21 11:21

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社名変更記念第2弾、オリックス信託銀が定期預金「金利上乗せキャンペーン」

貯蓄 07/21 11:04

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ソニー銀行、「住宅ローン金利プラン」の適用条件に『ソニーカード』追加

貯蓄 07/21 10:49

2011年07月19日(火)

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あおぞら銀、個人向け特約付外貨定期預金「カレンシーファースト」募集開始

貯蓄 07/19 14:17

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新生銀行、「為替手数料ディスカウントタイム」を導入

貯蓄 07/19 13:52

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おきぎんJCBカード『PiPuCa ANAマイレージクラブカード』取扱いを開始

貯蓄 07/19 11:53

2011年07月15日(金)

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東日本銀ジェーシービーカードなど詐称、法人向け融資の不審な勧誘に注意

貯蓄 07/15 16:01

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「iPad」を活用して投資信託を"的確に"提案、三重銀行が新ツールを導入

貯蓄 07/15 15:41

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