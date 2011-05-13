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「銀行」の最新情報・話題まとめ

メガバンクからネット銀行まで、銀行に関連する最新ニュースを提供! 各銀行の金利や手数料のほか、銀行サービスの活用テクニックなどを紹介していきます。

2011年05月31日(火)

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福岡中央銀行のキャッシュカードがセブン銀行ATMで利用可能に

貯蓄 05/31 19:10

2011年05月30日(月)

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創立60周年記念、懸賞金付定期「絆」を発売 -福岡中央銀行

貯蓄 05/30 20:22

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福岡中央銀行、ホークス本多雄一選手をイメージキャラクターに起用

貯蓄 05/30 19:56

2011年05月27日(金)

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大光銀行、投資信託「ちょっとコアラ」「椰子の実」取り扱いを開始

貯蓄 05/27 21:20

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千葉県の観光を応援! 千葉銀行、「がんばろう千葉 観光応援定期預金」開始

貯蓄 05/27 17:30

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常陽銀行、体の不自由な人にも利用しやすい新ATMコーナー開設

貯蓄 05/27 17:19

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西日本シティ銀行、西日本シティTT証券専用の相談ブースを小倉支店内に設置

貯蓄 05/27 17:07

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夏のボーナスで自由に使えるお金、夫は昨年より3,000円ダウン - 福岡

貯蓄 05/27 16:52

2011年05月20日(金)

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ソニー銀行、「MONEYKit」ログイン前サイトを6月20日に全面リニューアル

貯蓄 05/20 19:58

2011年05月18日(水)

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「デジタルペン」などを活用、みずほ銀行が預金口座開設の新受付システム

貯蓄 05/18 14:56

2011年05月16日(月)

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住信SBIネット銀行、「外貨送金受取サービス」を開始

貯蓄 05/16 15:09

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ソニー銀行、外貨預金「ブラジルレアル」の取り扱いを開始

貯蓄 05/16 12:22

2011年05月13日(金)

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ネット銀行の「大和ネクスト銀行」、顧客向けサービスの提供を開始

貯蓄 05/13 16:04

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みずほ銀行、現在休止中の店舗外ATMの営業を20日から再開

貯蓄 05/13 11:04

2011年05月12日(木)

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三井住友銀行、現在休止中の店舗外ATMの営業を20日から再開

貯蓄 05/12 10:35

2011年05月10日(火)

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千葉銀行、学生・新社会人向けサイト『ビギン! ちばぎん!』を開設

貯蓄 05/10 11:10

2011年05月02日(月)

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シティバンク、「日本ゴルフツアー選手権」賞金3,000万円と同額を義援金に

貯蓄 05/02 18:44

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