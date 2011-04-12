「銀行」の最新情報・話題まとめ
2011年04月26日(火)
三井住友銀行、富裕層向けに金融商品仲介モデルでの投資信託の販売開始
貯蓄 04/26 15:35
2011年04月25日(月)
大和ネクスト銀行、5月13日にサービス開始
貯蓄 04/25 11:37
2011年04月19日(火)
東日本銀行がネット専用支店『お江戸日本橋支店』開設、預金金利を優遇
貯蓄 04/19 16:20
2011年04月18日(月)
楽天銀行と楽天証券、口座連携サービス『マネーブリッジ』提供へ
貯蓄 04/18 17:10
2011年04月14日(木)
セブン銀行、SBJ銀行と18日からATM利用提携開始
貯蓄 04/14 12:08
2011年04月13日(水)
岩手・青森・秋田の北東北3銀行、震災復興支援を目的に食材マッチング実施
貯蓄 04/13 12:19
住信SBIネット銀行、Amazon.co.jpに「即時決済サービス」を提供
貯蓄 04/13 11:24
第一生命が提携ATMネットワーク拡充、7万台のATMで第一生命カード利用可
貯蓄 04/13 10:59
2011年04月12日(火)
最短20分でキャッシュカード発行 - シティバンク銀行、浜松町出張所開設
貯蓄 04/12 18:48
2011年04月04日(月)
トマト銀行が震災復興応援定期預金『がんばろう日本! みんなの気持ち』
貯蓄 04/04 17:30
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