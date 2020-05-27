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「バンドリ!」のニュースまとめ

『バンドリ！』は、アニメやゲームのほか、作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し、生演奏によるリアルライブを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト。

2020年05月27日(水)

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「バンドリ!」ガルパ無観客花火大会を6/2開催、2000発打ち上げにミッシェル花火も

ゲーム 2020/05/27 13:16

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「バンドリ!」ガルパ無観客花火大会を6/2開催、2000発打ち上げにミッシェル花火も

ゲーム 2020/05/27 13:16

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まだ間に合う！『アルゴナビス』1〜8話をYouTubeで一挙無料放送

アニメ 2020/05/25 12:15

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「アルゴナビス」第1～8話をYouTubeで無料配信、これまでの全話を振り返り

コミック 2020/05/24 11:41

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「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！展 in Gallery AaMo」が開催中止に

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「少女☆歌劇 レヴュースタァライト 超EXHIBITION in Gallery AaMo」が開催中止に

アニメ 2020/05/22 18:00

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『アルゴナビス』第7話あらすじ公開！ GYROAXIAとの対バンライブが決定したが…？

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「アルゴナビス from BanG Dream! 展 in Gallery AaMo」が開催中止に

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前島亜美、デビュー10周年記念配信イベント開催決定

芸能 2020/05/19 17:25

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前島亜美：デビュー10周年の記念日に配信イベントを開催

芸能 2020/05/19 16:10

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Morfonicaの1stシングル「Daylight -デイライト- 」がタワレコメン5月アーティストに

アニメ 2020/05/17 08:30

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