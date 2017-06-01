「AWS」の最新情報・話題まとめ
2017年06月29日(木)
クラスメソッド、Hadoopソリューションのクラウド導入支援を開始
情報システム 06/29 15:03
マクニカ、AWS環境のネットワークを可視化する仮想TAPソリューション
情報システム 06/29 11:47
アビーム、AI活用でAmazon EC2のコストを最大80%削減するソリューション
情報システム 06/29 11:33
2017年06月22日(木)
2017年06月15日(木)
FreeNAS 11.0登場
開発/エンジニア 06/15 20:30
2017年06月14日(水)
AWSによるサーバレスアーキテクチャで構築したM-1グランプリ敗者復活戦投票システムの全貌
情報システム 06/14 12:00
2017年06月12日(月)
クラスメソッド、英語による24時間365日体制の技術サポート開始
開発/エンジニア 06/12 17:51
2017年06月07日(水)
ヴイエムウェア、クラウド管理プラットフォーム「VMware vRealize」最新版
情報システム 06/07 15:36
ヤマハ、VPNルータ「RTX1210」にクラウドとのVPN接続設定機能を追加
情報システム 06/07 10:26
2017年06月02日(金)
2017年06月01日(木)
AWS、東京リージョンでVPSサービス「Amazon Lightsail」提供開始
情報システム 06/01 12:05
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