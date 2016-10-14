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「AWS」の最新情報・話題まとめ

Amazon.comにより提供されているクラウドコンピューティングサービス「アマゾンウェブサービス(AWS)」の活用事例や最新技術動向などを紹介します。

2016年10月28日(金)

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TOKAI、クラウド接続回線一時利用サービスの東京ロケーション提供を開始

情報システム 10/28 11:01

2016年10月25日(火)

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マクニカ、仮想化環境のトラフィックを可視化するvTAPソリューションを提供

情報システム 10/25 11:50

2016年10月20日(木)

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サーバーワークス、クラウド型セキュリティ計画・検証・選定の新サービス

セキュリティ 10/20 15:54

2016年10月19日(水)

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F5、パブリッククラウドにおける製品導入支援のパートナープログラム開始

セキュリティ 10/19 15:48

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日立ソリューションズ、米AppDynamicsのアプリパフォーマンス監視製品発売

情報システム 10/19 11:46

2016年10月17日(月)

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Infoblox、国内金融機関向け事業戦略を発表 - 3年間で売り上げ200%増を計画

セキュリティ 10/17 11:41

2016年10月14日(金)

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NTT comの「Multi-Cloud Connect」、米国クラウド基盤への接続を開始

情報システム 10/14 12:13

2016年10月12日(水)

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スタートアップに学ぶAWS活用術 第1回 真っ赤でおいしいイチゴづくりをIoTで支援 - 農業分野の課題に取り組むCF-K

情報システム 10/12 11:30

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