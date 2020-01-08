「オートモーティブワールド2020」のニュースまとめ

2020年1月15日から17日にかけて開催された、クルマの電子化・電動化、ADAS、自動運転、軽量化など、自動車業界における最重要テーマの最新技術を一堂に集めた展示会「第12回 オートモーティブワールド(オートモーティブワールド2020)」に出展した各企業の話題をお届けします。

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