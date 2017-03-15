「車載半導体」の最新情報・話題まとめ
2017年03月28日(火)
SIIセミコンダクタ、名古屋営業所を開設 - 自動車/産業機器事業を強化
半導体デバイス 03/28 17:05
2017年03月27日(月)
パナソニック、車載モータの回転角度を±0.1で検出できる角度センサを開発
カーエレクトロニクス 03/27 17:40
2017年03月24日(金)
Cypress、車載向けタッチスクリーンソリューションの新ファミリを発表
カーエレクトロニクス 03/24 07:30
2017年03月23日(木)
GaN基板シェアは日本勢で85% - Yole、2022年に1億ドル市場へと成長と予測
半導体デバイス 03/23 16:22
2017年03月22日(水)
NXP、車載ソフトの設計負担を軽減するマイコン「S32K1ファミリ」を発表
カーエレクトロニクス 03/22 18:13
2017年03月21日(火)
2017年03月16日(木)
日立など、自動運転の誤作動を予防するセンサを開発
カーエレクトロニクス 03/16 15:17
2017年03月15日(水)
2017年03月14日(火)
Intel、Mobileyeを153億ドルで買収 - 自動運転分野を強化
カーエレクトロニクス 03/14 17:44
2017年03月08日(水)
ON Semi、IBMより車載レーダー用のミリ波技術を買収
カーエレクトロニクス 03/08 19:41
2017年03月06日(月)
ON Semi、モジュラー型の車載イメージング・プラットフォームを発表
カーエレクトロニクス 03/06 14:23
2017年03月02日(木)
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