テクノロジー

会員ページ

お知らせ

「車載半導体」の最新情報・話題まとめ

カーエレクトロニクスの進化の根本を支える車載半導体の最新製品動向や半導体企業の動向、研究開発の取り組みなどの情報をお届けします。

2017年03月28日(火)

Top

SIIセミコンダクタ、名古屋営業所を開設 - 自動車/産業機器事業を強化

半導体デバイス 03/28 17:05

2017年03月27日(月)

Top

パナソニック、車載モータの回転角度を±0.1で検出できる角度センサを開発

カーエレクトロニクス 03/27 17:40

2017年03月24日(金)

Top

Cypress、車載向けタッチスクリーンソリューションの新ファミリを発表

カーエレクトロニクス 03/24 07:30

2017年03月23日(木)

Top

GaN基板シェアは日本勢で85% - Yole、2022年に1億ドル市場へと成長と予測

半導体デバイス 03/23 16:22

2017年03月22日(水)

Top

NXP、車載ソフトの設計負担を軽減するマイコン「S32K1ファミリ」を発表

カーエレクトロニクス 03/22 18:13

2017年03月21日(火)

Top

NXP、産業機器/車載向けECC付きDDR3Lメモリ対応「i.MX 8X」ファミリを発表

カーエレクトロニクス 03/21 18:26

2017年03月16日(木)

Top

日立など、自動運転の誤作動を予防するセンサを開発

カーエレクトロニクス 03/16 15:17

2017年03月15日(水)

Top

なぜIntelはMobileyeを買収したのか? - TrendForceが背景を分析

カーエレクトロニクス 03/15 14:34

2017年03月14日(火)

Top

Intel、Mobileyeを153億ドルで買収 - 自動運転分野を強化

カーエレクトロニクス 03/14 17:44

2017年03月08日(水)

Top

ON Semi、IBMより車載レーダー用のミリ波技術を買収

カーエレクトロニクス 03/08 19:41

2017年03月06日(月)

Top

ON Semi、モジュラー型の車載イメージング・プラットフォームを発表

カーエレクトロニクス 03/06 14:23

2017年03月02日(木)

Top

NXP、車載OEM企業5社にNFC技術を提供 - 車載向けNFCフロントエンドICを発表

カーエレクトロニクス 03/02 08:00

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    トヨタ、デンソーと電子部品事業の譲渡契約を締結
  2. 2

    デンソー、自動車の電動化領域に対する開発・生産体制強化に1800億円投資
  3. 3

    SiC市場で勝ち抜くために必要なのは技術の高さではなくウェハの安定確保
  4. 4

    デンソー、数千万ユーロ相当のInfineon株式を購入 - 協力関係を強化
  5. 5

    ホンダら4社、電動二輪車用交換式バッテリーのコンソーシアムを設立
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
新着記事
もっと読む