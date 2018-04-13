「オーディオテクニカ」の最新情報・話題まとめ
2018年04月26日(木)
オーテク、初の完全ワイヤレスイヤホンを7月中旬発売
サウンド / オーディオ 04/26 17:42
2018年04月13日(金)
人気のビックカメラオリジナルイヤホンにワイヤレスモデルが登場
サウンド / オーディオ 04/13 15:48
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Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン
04/04 14:17
Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
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ノイキャン搭載で税込6,426円のワイヤレスイヤホン - プラススタイル
04/02 12:48
イケア初のBluetoothスピーカーはインテリアにもマッチする
04/01 19:43
ナガオカ、Bluetooth5.0対応で1万円切りの完全ワイヤレス「BT812」
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03/28 19:34