「オーディオテクニカ」の最新情報・話題まとめ
2017年06月23日(金)
暑い夏こそ使いたい? おすすめノイズキャンセリングイヤホン5選
サウンド / オーディオ 06/23 07:00
2017年06月21日(水)
オーテクがsumikaとコラボ、イヤホン発売を記念しリリックビデオ公開
サウンド / オーディオ 06/21 16:43
2017年06月06日(火)
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Premium Styleの完全ワイヤレスイヤホン、シンプルデザイン
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Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
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