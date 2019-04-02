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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。
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2019年05月13日(月)

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【速報】auがスマホ夏モデル9機種、タフネスモデル「TORQUE」も

携帯キャリア 05/13 10:30

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