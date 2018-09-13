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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2018年09月30日(日)

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iPhone XS / XS Maxをお得に使うには? - キャリア別 料金プラン徹底比較!

携帯キャリア 09/30 14:35

2018年09月26日(水)

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キャリアの「カウントフリー」、Netflixの対応は? Netflix本社「タイミングを見て」

携帯キャリア 09/26 06:00

2018年09月21日(金)

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iPhone XS/XS Max発売、au SHINJUKUでは神木隆之介さんらが登壇

iPhone 09/21 12:53

2018年09月18日(火)

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au、Appleの公式保証が4年間受けられる故障紛失サポート

携帯キャリア 09/18 21:06

2018年09月14日(金)

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au、iPhone XS端末価格は64GBで128,640円から

携帯キャリア 09/14 18:21

2018年09月13日(木)

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auが「iPhone XS」や「iPhone XR」をお得に使えるキャンペーン

携帯キャリア 09/13 11:00

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au、「iPhone XS/XS Max」の予約受け付けは9月14日16時01分から

携帯キャリア 09/13 07:49

2018年09月12日(水)

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au「三太郎の日」、10月はau STAR会員にダブルチーズバーガー

携帯キャリア 09/12 13:24

2018年09月07日(金)

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北海道地震、3キャリアが災害用Wi-Fi「00000JAPAN」開放

携帯キャリア 09/07 15:43

2018年09月06日(木)

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au、北海道地震を受けデータチャージ料を5GBまで無料に - 9月6日・7日分

携帯キャリア 09/06 16:41

2018年09月05日(水)

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KDDIとソフトバンク、大阪・和歌山・岐阜全域で無料Wi-Fi開放

携帯キャリア 09/05 21:47

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