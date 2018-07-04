「au」の最新情報・話題まとめ
2018年07月31日(火)
KDDI×Finatextが資本提携 - FinTech領域で事業創出を検討
企業動向 07/31 11:10
2018年07月27日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第135回 スマホ2年縛りプランの解約金、なくすとどうなるか
パソコン 07/27 07:00
2018年07月25日(水)
KDDIなど、プロ野球や音楽ライブをVRで生配信する「XRstadium」を開始
携帯キャリア 07/25 16:40
スマホの販売施策や通信料金、公正取引委員会が目を光らせるのは?
携帯キャリア 07/25 14:06
2018年07月20日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第134回 au HOMEに物足りないところ
パソコン 07/20 06:00
2018年07月18日(水)
スマートスピーカーとau HOMEで、あなたの家も「スマートホーム化」できるかも!?
携帯キャリア 07/18 21:36
au HOMEが「Amazon Alexa」に対応、「Alexa、テレビつけて」
携帯キャリア 07/18 17:35
2018年07月13日(金)
アップル、独占禁止法違反の疑いが解消 - 消費者には恩恵も
iPhone 07/13 12:01
山田祥平のニュース羅針盤 第133回 登りながら「渋滞」がわかる富士山のIoT
パソコン 07/13 08:39
2018年07月12日(木)
なぜいま、再び？ KDDIがINFOBARの最新モデルを発表 - 開発者が想いを語る
携帯キャリア 07/12 21:26
あの「INFOBAR」が15周年、記念ケータイ「INFOBAR xv」が2018年秋に登場
携帯キャリア 07/12 11:00
2018年07月04日(水)
スポーツ観戦が変わる! KDDIが「自由視点映像」のリアルタイム配信に成功
携帯キャリア 07/04 13:48
2018年07月03日(火)
au「三太郎の日」、8月はミスドのドーナツがもらえる
携帯キャリア 07/03 13:50
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