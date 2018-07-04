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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2018年07月31日(火)

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KDDI×Finatextが資本提携 - FinTech領域で事業創出を検討

企業動向 07/31 11:10

2018年07月27日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第135回 スマホ2年縛りプランの解約金、なくすとどうなるか

パソコン 07/27 07:00

2018年07月25日(水)

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KDDIなど、プロ野球や音楽ライブをVRで生配信する「XRstadium」を開始

携帯キャリア 07/25 16:40

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スマホの販売施策や通信料金、公正取引委員会が目を光らせるのは?

携帯キャリア 07/25 14:06

2018年07月20日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第134回 au HOMEに物足りないところ

パソコン 07/20 06:00

2018年07月18日(水)

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スマートスピーカーとau HOMEで、あなたの家も「スマートホーム化」できるかも!?

携帯キャリア 07/18 21:36

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au HOMEが「Amazon Alexa」に対応、「Alexa、テレビつけて」

携帯キャリア 07/18 17:35

2018年07月13日(金)

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アップル、独占禁止法違反の疑いが解消 - 消費者には恩恵も

iPhone 07/13 12:01

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山田祥平のニュース羅針盤 第133回 登りながら「渋滞」がわかる富士山のIoT

パソコン 07/13 08:39

2018年07月12日(木)

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なぜいま、再び？ KDDIがINFOBARの最新モデルを発表 - 開発者が想いを語る

携帯キャリア 07/12 21:26

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あの「INFOBAR」が15周年、記念ケータイ「INFOBAR xv」が2018年秋に登場

携帯キャリア 07/12 11:00

2018年07月04日(水)

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スポーツ観戦が変わる! KDDIが「自由視点映像」のリアルタイム配信に成功

携帯キャリア 07/04 13:48

2018年07月03日(火)

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au「三太郎の日」、8月はミスドのドーナツがもらえる

携帯キャリア 07/03 13:50

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